Chivas et Club America battent le record de fréquentation à Los Angeles

Les équipes de Liga MX, Chivas de Guadalajara et Club America, ont joué un match amical au Rose Bowl de Los Angeles qui a battu un record de fréquentation pour le football. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une compétition officielle, le match a attiré plus de 84 000 spectateurs sur ce terrain sacré. Il s’agit du plus grand nombre de spectateurs pour un match impliquant deux clubs mexicains sur le sol américain. En outre, cela dépasse les 82 000 matchs de MLS entre LAFC et LA Galaxy enregistrés au cours de l’été.

Entendre que les clubs de la Liga MX bénéficient d’un soutien massif aux États-Unis n’a rien de nouveau. De plus, Chivas et Club America sont deux des clubs les plus populaires et les plus performants de la ligue mexicaine. Pourtant, lors d’un simple match amical, ces deux clubs attirent un tel soutien frénétique qui en dit long sur la suite de la Liga MX aux États-Unis.

Tout au long du match, les supporters ont chanté des chants et déclenché des pièces pyrotechniques. Les arbitres ont temporairement interrompu le jeu pendant sept minutes parce que des fusées éclairantes et des fumigènes obstruaient les spectateurs des joueurs pendant le match.

Au total, 86 314 supporters étaient présents pour regarder ces deux géants mexicains. Ce qui précède El Trafico était le match le plus fréquenté de l’histoire de la MLS. Pour être juste envers la Major League Soccer, aucun des stades utilisés n’a une capacité maximale qui rivalise avec le Rose Bowl. Quoi qu’il en soit, ce match impliquant les deux clubs de Los Angeles ne s’est pas vendu à guichets fermés. Peut-être que le fait de reculer le match en raison de la météo a eu un impact sur la capacité des réunions de match.

Le Club America bat Chivas devant 84 000 personnes à Los Angeles

Quoi qu’il en soit, deux équipes extérieures à Los Angeles et le pays a attiré davantage de partisans. Cela réaffirme le fait que la Liga MX est l’une des meilleures ligues pour les supporters aux États-Unis. Les données précédentes sur l’audience télévisée démontrent également que la Liga MX compte plus de téléspectateurs que toute autre ligue auprès du public américain. La plupart proviennent du sud-ouest du pays, y compris de Los Angeles. Ce week-end, ces supporters ont eu une rare opportunité d’assister à un immense derby dans un stade américain.

Avec une foule record, l’équipe la plus titrée de l’histoire de la Liga MX a battu son Super Clasico rival dimanche, 2-0.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil