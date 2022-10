Chitrangda Singh révèle son mantra de mode; révèle qu’elle est fan de Sonam Kapoor pour CETTE raison [Watch Video]

Chitrangda Singh révèle son mantra mode : La beauté sombre, Chitrangada Singh, est populaire pour son look unique. Les fans adorent son joli sourire. Les fans sont fous de son look chaud et grésillant. Les fans ne sont pas seulement fous de son apparence; en fait, les fans aiment aussi son corps et sa forme physique. Dans une interview exclusive avec Bollywoodlife, elle révèle son secret de la forme physique et comment elle maintient un tel corps. Elle a dit: “Elle adorerait essayer le style de Sonam Kapoor. J’aime vraiment son style de mode.” Nous avons également joué à un jeu de tir rapide avec elle, et c’était amusant de connaître ses réponses. Regardons cette vidéo sur son mantra de la mode. Regarder la vidéo.