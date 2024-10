Chitra J Achar : torride en rouge

Chitra J Achar, la superbe actrice de « Sapta Saagaradaache Ello – Side B », a une fois de plus captivé le public avec sa fascinante séance photo de Dussehra.

Vêtue d’un sari rouge en soie traditionnel avec un sari sans chemisier audacieux et d’inspiration vintage, elle dégage une beauté éthérée. Les bracelets rouges, le mehendi, les cheveux ouverts et le bindi rouge complètent le look, la faisant apparaître comme une déesse descendue du ciel.

Comme si sa beauté ne suffisait pas, Chitra est également en train de tourner plusieurs films, dont le très attendu « Siddharth 40 ». Avec son talent et sa présence captivante, elle est sûre de faire une impression durable sur grand écran.

