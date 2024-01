Chita Rivera, danseuse et chanteuse pionnière de Broadway, décède à 91 ans

NEW YORK (AP) — Chita Rivera, la dynamique danseuse, chanteuse et actrice qui a récolté 10 nominations aux Tony Awards, gagnant deux fois, au cours d’une longue carrière à Broadway qui a ouvert la voie aux artistes latinos et a ignoré un accident de voiture presque mortel, est décédée mardi. Elle avait 91 ans.

La mort de Rivera a été annoncée par sa fille, Lisa Mordente, qui a déclaré qu’elle était décédée à New York après une brève maladie.

Rivera s’est fait connaître pour la première fois en 1957 dans le rôle d’Anita dans la production originale de « West Side Story » et dansait toujours à Broadway avec son énergie caractéristique un demi-siècle plus tard dans « The Visit » en 2015.

«Je ne saurais pas quoi faire si je ne bougeais pas, si je ne vous racontais pas une histoire ou si je ne chantais pas une chanson», a-t-elle alors déclaré à l’Associated Press. “C’est l’esprit de ma vie, et j’ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir faire ce que j’aime, même à ce moment de ma vie.”

Image ouverte modale Le président Barack Obama place une Médaille présidentielle de la liberté 2009 autour du cou de Chita Rivera, le 12 août 2009, lors d’une cérémonie dans la salle Est de la Maison Blanche à Washington. Rivera, la dynamique danseuse, chanteuse et actrice qui a récolté 10 nominations aux Tony, gagnant deux fois, au cours d’une longue carrière à Broadway qui a ouvert la voie aux artistes latinos, est décédée mardi. Elle avait 91 ans. Photo AP/Alex Brandon, dossier

En août 2009, Rivera a reçu la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction que les États-Unis puissent décerner à un civil. Rivera a mis sa main sur son cœur et a secoué la tête avec émerveillement tandis que le président Barack Obama lui remettait la médaille. En 2013, elle était maréchale du défilé portoricain à New York.

Rivera est passée de choriste à star, collaborant au fil du temps avec plusieurs des plus grands talents de Broadway, dont Jerome Robbins, Leonard Bernstein, Bob Fosse, Gower Champion, Michael Kidd, Harold Prince, Jack Cole, Peter Gennaro et John Kander et Fred Ebb.

Elle s’est remise d’un accident de voiture en 1988 qui lui a écrasé la jambe droite et est devenue une star infatigable sur la route. Elle était à Broadway dans une production bruyante de « Le Mystère d’Edwin Drood » en 2012 et du glacial « The Visit » en 2014, ce qui lui a valu une autre nomination aux Tony pour la meilleure actrice.

« Elle ne peut pas répéter sauf à fond », a déclaré le dramaturge Terrence McNally en 2005. « Elle ne peut pas se produire sauf à fond, quelle que soit la taille de la maison. Elle sera là à 101% pour ce public.

Elle a remporté des Tonys pour « The Rink » en 1984 et « Kiss of the Spider Woman » en 1993. En acceptant un Tony Award pour l’ensemble de sa carrière en 2018, elle a déclaré : « Je n’échangerais ma vie au théâtre contre rien au monde, parce que le théâtre c’est la vie.”

Elle a été nominée pour ce prix à sept autres reprises, pour « Bye Bye Birdie », qui a débuté en 1960 ; « Chicago », 1975 ; «Ramenez Birdie», 1981 ; « Merlin », 1983 ; « Les filles de Jerry », 1985 ; « Neuf », 2003 ; et « Chita Rivera : la vie du danseur », 2005.

Image ouverte modale Rivera, photographiée ici vers 1955, le menton posé dans les mains et portant des gants blancs, était surtout connue pour ses rôles dans le théâtre musical. Photo par Pictorial Parade/Photos d’archives/Getty Images

« Je ne pense pas que nous ayons assez de comédies musicales originales », a-t-elle déclaré à l’Associated Press en 2012. « Je sais que je suis démodée, mais le théâtre est le lieu où se rencontrent la musique, les paroles, les mots, les décors et les histoires. Et j’ai eu la chance d’avoir fait plusieurs concerts alors qu’ils l’ont vraiment fait. Ils vous emmènent et ils sont audacieux. C’est ce dont nous avons besoin.

Ses albums comprennent 16 titres tirés de ses enregistrements originaux et sortis dans le cadre de la série Legends of Broadway de Sony et deux CD solo – « And Now I Sing » pour un petit label dans les années 1960 et « And Now I Swing » en 2009. pour Yellow Sound Label.

Dans la comédie musicale “Kiss of the Spider Woman” de 1993, Rivera a joué le rôle titre, une star de cinéma glamour au centre de la vie fantastique d’un détenu dans une prison sud-américaine. L’histoire, tirée d’un roman de Manuel Puig, avait déjà été adaptée dans un film oscarisé en 1985.

Dans sa critique, Michael Kuchwara, alors critique dramatique pour Associated Press, a écrit que Rivera « est plus qu’une star du théâtre musical. Elle est une force de la nature – ce qui est exactement ce qui est nécessaire pour le rôle de Spider Woman. Avec sa coupe de cheveux Louise Brooks, sa voix cuivrée et son corps souple de danseuse, Rivera domine la scène à chaque fois qu’elle apparaît.

Image ouverte modale Chita Rivera accepte le Special Tony Award for Lifetime Achievement in the Theatre sur scène lors de la 72e édition des Tony Awards au Radio City Music Hall le 10 juin 2018 à New York. Theo Wargo/Getty Images pour Tony Awards Productions

En 1975, elle a créé le rôle de Velma Kelly (dans Roxie Hart de Gwen Verdon) dans la production originale de Broadway de « Chicago ». Rivera a joué un petit rôle dans la version cinématographique de 2002, tandis que Catherine Zeta-Jones a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour le rôle de Velma – tout comme Rita Moreno avait décroché un Oscar pour son interprétation d’Anita dans « West Side Story ».

Les auteurs-compositeurs de « Chicago », Kander et Ebb, ont également écrit la première performance de Rivera primée aux Tony, pour « The Rink ». En remportant le Tony de la meilleure actrice dans une comédie musicale, Rivera a devancé la star de la série, Liza Minnelli, qui avait également été nominée. Les deux incarnent une mère et sa fille qui luttent pour reconstruire leur relation après une longue séparation ; le décor est une patinoire à roulettes à l’ancienne qui a connu des jours meilleurs.

“Spider Woman” était son premier spectacle à Broadway depuis 1986, lorsqu’elle s’était cassé la jambe dans un accident de la route alors qu’elle apparaissait dans “Jerry’s Girls”, un hommage de Broadway aux chansons de Jerry Herman.

Aux Tony Awards quelques semaines plus tard, elle a montré son casting et a chanté “Put on a Happy Face” de la comédie musicale “Bye, Bye, Birdie”.

Il lui a fallu des mois de physiothérapie pour retrouver ses talents de danseuse. Elle a déclaré à l’Associated Press : « Il ne m’est jamais venu à l’esprit que je ne danserais plus. Jamais. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C’est dur de revenir mais c’est ce que je fais.

“Mon esprit est toujours là.”

Image ouverte modale Une scène d’une production de « Kiss of the Spider Woman » met en vedette Chita Rivera. Robbie Jack via Getty Images

Dolores Conchita Figueroa del Rivero est née le 23 janvier 1933 à Washington, DC. Son père portoricain, Pedro del Rivero, était un musicien qui jouait dans le United States Navy Band, décédé quand elle avait 7 ans. Sa mère était écossaise et Descendance italienne.

Elle suit des cours de danse puis entre à la prestigieuse School of American Ballet de New York. Son premier concert au théâtre, à 17 ans, était dans la compagnie en tournée de « Call Me Madam ». Cela a conduit à des passages en chœur dans des émissions telles que « Guys and Dolls » et « Can-Can ».

Dans ses mémoires de 2023, « Chita : A Memoir », une autre femme vole scène après scène : son alter ego autoproclamé, Dolores. Sans excuse et fougueuse, Dolores était la version non filtrée de Chita et servait de motivation en période de doute. Dans un chapitre, Rivera écrit qu’elle ne lit pas les critiques « ou que Dolores pourrait bien investir dans une douzaine de poupées vaudou ».

“Je suis composé – et je pense que nous le faisons tous – de deux personnes : Dolores et Conchita”, a déclaré Rivera sain dans une interview avec l’AP cette année-là. « Conchita, c’est elle qui a remporté toute la gloire, tu sais. Elle a fait tous les shows, mais c’est Dolores qui l’a poussée à le faire. Et elle me tient sur la bonne voie, alors j’écoute Dolores. Je l’écoute. Elle grandit dans ma tête maintenant au moment où nous parlons.

Parmi les autres premières apparitions sur la scène new-yorkaise figurent des rôles dans « The Shoestring Revue », 1955 ; une version musicale de 1955 de « Seventh Heaven » avec Ricardo Montalban ; et « M. Merveilleux », une émission de 1956 mettant en vedette Sammy Davis Jr.

“Je ne peux pas croire que j’ai reçu le don de regarder en arrière et de revivre ma vie”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press peu avant la première de “The Dancer’s Life” à Broadway fin 2005. “Il s’agit de savoir comment n’importe qui peut le faire. – si vous y croyez vraiment, vous avez de la chance, vous faites toutes les bonnes choses et vous travaillez vraiment dur.

Rivera, qui entretenait une relation avec Davis, aujourd’hui décédé, a épousé Tony Mordente, interprète de « West Side Story », en 1957. Le mariage s’est terminé par un divorce. Leur fille, Lisa Mordente, est également devenue une interprète qui est apparue occasionnellement à Broadway, remportant une nomination aux Tony en 1982 pour « Marlowe ».

