Chisora ​​vs Parker: Réservez une répétition de la confrontation des poids lourds et du combat pour le titre mondial de Katie Taylor avec Natasha Jonas | Nouvelles de boxe

Derek Chisora ​​est entré en collision avec Joseph Parker et Katie Taylor a défendu ses titres mondiaux contre Natasha Jonas – livre répété à 9h et 16h dimanche!

Chisora ​​a affronté Parker sur un projet de loi à succès à Manchester samedi soir, les rivaux des poids lourds essayant de se propulser dans la lice pour un combat pour le titre mondial.

Les titres mondiaux incontestés des poids légers de Taylor et son record invaincu étaient en jeu contre Jonas dans une répétition de leur rencontre épique aux Jeux olympiques de Londres 2012.

Image:

Katie Taylor a défendu ses titres mondiaux contre Natasha Jonas



Clients Sky: Achetez des répétitions Chisora ​​vs Parker

Clients non-Sky: Achetez Chisora ​​vs Parker répète

Chris Eubank Jr a également fait son retour en Grande-Bretagne dans un combat incontournable avec Marcus Morrison, tandis que Dmitry Bivol a défendu son titre WBA des poids légers contre Craig Richards.

Image:

Chris Eubank Jr était de retour en action



Campbell Hatton a poursuivi sa carrière professionnelle contre Levi Dunn sur les lieux des plus célèbres victoires au titre mondial de père Ricky.

James Tennyson de Belfast a affronté le Mexicain Jovanni Straffon pour la ceinture des IBO vacante, et l’espoir des poids lourds Johnny Fisher a combattu Phil Williams.

Regardez Chisora ​​v Parker et Taylor v Jonas se répète dimanche, Sky Sports Box Office, de 9h à 16h. Réservez-le via votre télécommande Sky ou réservez-le en ligne ici. Les abonnés non-Sky TV peuvent réserver et regarder ici.