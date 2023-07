Chismarick Reality nommée entreprise Streator Chamber du mois de juin 2023 – Shaw Local

Chismarick Realty, LLC, a été nommée Entreprise du mois de juin 2023 par la Streator Area Chamber.

Chismarick Realty est une agence immobilière à service complet pour la vente, l’achat et la location de toutes formes de biens immobiliers. Ils guident leurs clients du début à la fin et au-delà, quels que soient leurs objectifs immobiliers. Propriété locale, Chismarick Realty est la seule agence immobilière située à Streator. Ils desservent Streator, les communautés environnantes et autres.

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils apprécient le plus dans le fait d’être membre de la Streator Chamber, l’entreprise a répondu : « Le réseautage, la sensibilisation de la communauté et les opportunités éducatives. »

Pour plus d’informations sur Chismarick Realty, appelez le 815-673-5099 ou allez à www.chismarickrealty.com.

La chambre récompense chaque mois des entreprises ou des organisations locales exceptionnelles.

Visite www.streatorchamber.com pour information ou composez le 815-672-2921.