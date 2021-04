Un chirurgien au Brésil a vu sa licence suspendue après avoir joué des vidéos de danse TikTok tout en affichant la graisse et la peau enlevées de ses patients.

Le conseil médical régional de l’État de Sao Paulo (Cremesp) a pris la décision après que le chirurgien plasticien Caren Trisoglio Garcia a partagé les images ignobles sur les réseaux sociaux.

Caren Trisoglio Garcia a interprété des vidéos de danse TikTok tout en affichant la graisse et la peau enlevées de ses patients Crédit: Newsflash

Ses vidéos ont été qualifiées de «contraires à l’éthique» par le conseil d’administration de la Société brésilienne de chirurgie plastique (SBCP) Crédit: Newsflash

La Brésilienne, originaire de la région de Ribeirao Preto, fait actuellement l’objet d’une enquête et pourrait voir sa licence complètement révoquée si elle est reconnue coupable de faute.

Dans les vidéos, on peut voir le chirurgien souriant et dansant sur une musique entraînante tout en affichant la graisse et la peau enlevées de ses patients.

Dans une vidéo, elle peut être vue tenant un sac en plastique de graisse humaine à la caméra, qu’elle a sous-titrée «c’est le sein», avant de brandir un autre sac rempli de liquide en disant «c’est la graisse des aisselles».

Dans une autre vidéo, elle peut être vue tenant une coupure de graisse et de peau, qu’elle a sous-titrée «le trophée d’aujourd’hui» suivi d’un certain nombre d’émojis, y compris un cœur d’amour rouge.

La chirurgienne compte plus de 643000 abonnés et quelque 11 millions de « j’aime » sur TikTok, qui incluent des articles sur sa pose et son entraînement.

Cependant, sa dernière vidéo sur la plateforme a été qualifiée de «contraire à l’éthique» par le conseil d’administration de la Société brésilienne de chirurgie plastique (SBCP), qui a procédé à son retrait pendant six mois

Le SBCP a constaté que Garcia avait enfreint cinq de ses règlements internes, y compris le partage d’images de parties du corps.

Le président du SBCP, Estefano Luiz Favaretto, a déclaré à la chaîne d’information locale EPTV que les médecins étaient indignés en voyant les vidéos de Garcia, et il a encouragé Cremesp à «passer à l’action».

Pendant que l’enquête est en cours, le chirurgien ne pourra pas non plus s’occuper des patients.

