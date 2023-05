Chirurgien plasticien « illégal », 50 ans, accusé d’homicide involontaire après la mort par lifting des fesses de la fan de Kim Kardashian, Christina Gourkani

Une FEMME qui se serait fait passer pour un chirurgien plasticien a été accusée d’homicide involontaire coupable après la mort d’une star d’OnlyFans à la suite d’un lifting des fesses bâclé.

Christina Ashten Gourkani, 34 ans, connue sous le nom d’Ashten G en ligne, est décédée à l’hôpital le mois dernier après s’être fait injecter du silicone dans son corps dans une chambre d’hôtel en Californie.

Christina Ashten Gourkani, 34 ans, connue sous le nom d’Ashten G en ligne, est décédée le mois dernier Crédit : Instagram/ashtens_empire

Vivian Gomez, 50 ans, aurait injecté du silicone à Christina dans une chambre d’hôtel Crédit : Bureau du shérif du comté de Broward

Selon la police, la fan de Kim Kardashian, Christina, a engagé Vivian Gomez, qui n’a pas de licence pour pratiquer la médecine, pour l’aider dans la procédure.

Il est allégué que Mme Gomez, de Floride, a donné à Christina « plusieurs injections » de silicone dans ses fesses le 19 avril, selon le procureur du district du comté de San Mateo, Steve Wagstaffe.

Mme Gomez, 50 ans, a été arrêtée le 20 avril à l’aéroport de Fort Lauderdale et a depuis été accusée d’homicide involontaire et d’exercice de la médecine sans permis, rapporte People.

Le bureau du coroner enquête toujours sur la mort de Christina, a déclaré Wagstaffe, et un rapport de toxicologie doit révéler ce qu’il y avait dans les injections.

Le mois dernier, la famille de Christina a confirmé que sa mort « soudaine et tragique » faisait l’objet d’une enquête après qu’une « procédure médicale ait empiré ».

La famille au cœur brisé du mannequin a organisé une collecte de fonds pour ses funérailles, qui ont eu lieu le 4 mai.

« C’est avec une profonde tristesse et un cœur brisé immensément lourd que nous devons partager le décès le plus bouleversant, malheureux et inattendu de notre belle fille et sœur bien-aimée Christina Ashten Gourkani », a écrit sa famille sur une page GoFundMe.

« Elle était un esprit libre si attentionné et aimant qui prenait toujours le temps de faire sourire tous ceux qu’elle croisait.

« L’esprit d’Ashten est une lumière qui continuera à jamais à ses proches autour d’elle et à ceux qu’elle a laissés derrière elle. »

Après avoir reçu un appel téléphonique « frénétique » au petit matin, la famille de Christina a déclaré s’être précipitée à l’hôpital pour être à son chevet.

Ils ont décrit le « cauchemar vivant » de voir la santé de Christina se détériorer à l’hôpital après avoir subi un arrêt cardiaque.

Les hommages ont afflué pour le mannequin américain et la star d’OnlyFans.

La mannequin de OnlyFans, Mary Magdalene, a déclaré: « Je ne la connais pas, je la voyais toujours au hasard sur Instagram et je pense qu’elle était vraiment jolie, mais c’est tellement triste qu’elle vient de mourir d’une chirurgie plastique.

« C’est tellement effrayant parce que vous ne savez jamais vraiment quand vous allez en mourir. »

Une autre star d’OnlyFans, Maddison Fox, a déclaré: « Je suis tellement bouleversée d’apprendre votre perte, partie trop tôt.

« Ashten était aussi belle qu’elle-même au naturel. »

L’influenceur Kristhin Gomez a ajouté : « Je n’arrive toujours pas à y croire.

« Quand j’ai vu ton histoire, j’espérais que ce n’était pas vrai… tu nous manqueras tellement. Toujours vivant dans nos cœurs. »