Chirurgien plasticien, 58 ans, «médecin poignardé, 66 ans, après avoir pénétré par effraction chez lui en portant un équipement de camouflage après une rangée de travail»

Un chirurgien plasticien TOP a été poignardé par un médecin rival qui s’est glissé dans son manoir avec de l’essence pour le brûler – en pleine tenue de camouflage, a déclaré un tribunal.

Peter Brooks, 58 ans, “détestait” le médecin de premier plan Graeme Perks, 65 ans, pour avoir témoigné à son sujet lors d’une audience disciplinaire, dit-on.

Graeme Perks a été poignardé à son domicile en janvier de l’année dernière Crédit : PA

Peter Brooks est accusé d’avoir poignardé M. Perks après s’être rendu chez lui armé de bidons d’essence 1 crédit

M. Perks s’est battu pour sa vie après avoir été poignardé à l’estomac Crédit : Raymonds Press

Il s’est rendu à vélo chez l’expert en brûlures, M. Perks, à 1 million de livres sterling, en tenue militaire complète, armé d’un couteau de cuisine, de jerrycans d’essence et d’allumettes, a déclaré un tribunal.

Les jurés ont appris que le chirurgien avait ensuite répandu du carburant autour de la propriété dans le but de la brûler avec la famille Perks dormant à l’intérieur.

Mais lorsque sa victime potentielle a été réveillée par le bruit et est descendue pour enquêter, Brooks l’a poignardé à l’estomac, le laissant se battre pour la vie.

M. Perks a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été retrouvé par sa femme et son fils, et placé dans un coma artificiel après avoir perdu six litres de sang.

Il n’a survécu qu’à la blessure profonde de 3 pouces, qui, selon les experts, aurait tué 95% des patients, grâce à “une action rapide et une incroyable compétence chirurgicale”.

Nottingham Crown Court a appris que Brooks avait ensuite été retrouvé «froid et endormi» dans un jardin et emmené à l’hôpital où il a ensuite été arrêté.

Tracy Ayling QC, a déclaré que l’attaque avait eu lieu pendant le confinement, le 14 janvier 2021, trois jours après le début de la procédure disciplinaire contre le chirurgien plasticien consultant Brooks.

Le procureur a déclaré: «Les déclarations de M. Perks ont été signifiées et ont constitué des preuves dans cette procédure.

“Il ne fait aucun doute que le 14 janvier, l’accusé en avait assez de ces procédures.

“Tout aussi clairement, selon la Couronne, il a décidé qu’au lieu de suivre la loi, il allait se faire justice lui-même.”

Le tribunal a appris que Brooks avait parcouru un mile jusqu’à Halam, Notts., Où un collègue du Nottingham University Hospitals NHS Trust, M. Perks, dormait avec sa femme Beverley, 68 ans, et leur fils adulte Henry.

Mme Ayling a déclaré: «L’accusé était vêtu d’une veste, d’un pantalon et d’un chapeau entièrement camouflés. Il avait une lampe frontale. Il est monté sur son vélo armé d’un pied de biche, de bidons d’essence, d’allumettes et d’un couteau.

«Son intention était, selon la Couronne, de pénétrer par effraction dans la maison de M. Perks, d’y mettre le feu et, si nécessaire, de poignarder M. Perks. En bref, il avait l’intention de tuer M. Perks.

Le procureur a affirmé que Brooks semblait avoir pénétré dans la maison des Perks en brisant une porte de véranda en verre à l’arrière, se coupant prétendument les mains dans le processus.

Le tribunal a appris qu’il transportait deux jerrycans de 10 litres de carburant contenant un “mélange d’essence et d’un distillat de pétrole moyen qui n’était pas disponible dans le commerce et produirait un liquide hautement inflammable”.

Les jurés ont entendu un chien d’enquête sur les incendies trouver plus tard des “indices clairs” d’essence au rez-de-chaussée et dans l’escalier.

Cependant, le tribunal a appris que le plan visant à incendier la maison avait été déjoué lorsque M. Perks avait été réveillé par un “bruit fort”.

Mme Ayling a déclaré: «Il est sorti du lit, il dort sans rien et a couru dans les escaliers et dans le salon.

En bref, il avait l’intention de tuer M. Perks. Tracy Ayling QC

Il semblait y avoir un énorme trou dans la porte de la véranda.

“Il pensait avoir senti quelque chose d’inhabituel et ses pieds étaient un peu humides. Il a vu une silhouette vêtue de vêtements sombres. Il pensait que la silhouette était à l’extérieur.”

M. Perks pensait que le personnage était son fils, Henry, et il lui a demandé “qu’est-ce qui se passe?” – à quel point la personne s’est retournée.

Mme Ayling a déclaré que la femme et le fils de M. Perks étaient descendus après avoir entendu des cris et avaient appelé le 999 à 4 h 10.

Les ambulanciers sont arrivés 14 minutes plus tard et il a été emmené au Queen’s Medical Center de Nottingham – son lieu de travail.

M. Perks a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence et avait besoin de 40 unités de sang dans les trois premières heures suivant son arrivée à l’hôpital.

Il a été placé dans un coma médicalement provoqué et a nécessité deux autres opérations avant d’être transféré en soins intensifs et a quitté l’hôpital le 15 février.

Brooks est retourné chez lui à vélo en laissant derrière lui “de nombreux objets qu’il avait emportés avec lui parce qu’il avait été dérangé et avait dû recourir à l’utilisation d’un couteau plutôt qu’au feu”.

Mme Ayling a déclaré aux jurés qu’il avait laissé une traînée de sang chez lui, puis qu’il était parti, avant d’être retrouvé endormi dans un jardin.

Elle a dit que l’ADN de Brooks avait été trouvé sur le couteau et que des fragments de verre de la porte de la véranda avaient été découverts sur ses vêtements.

Brooks, de Southwell, Notts., Et nie tentative de meurtre, tentative d’incendie criminel avec l’intention de mettre la vie en danger et avoir un article à lame.

Le procès se poursuit.