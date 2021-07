Chirurgien général : la désinformation sur Facebook, Twitter et YouTube est une menace pour la santé publique

Le chirurgien général des États-Unis, le Dr Vivek Murthy, a déclaré que la désinformation – en grande partie sur les plateformes technologiques – est une menace pour la santé publique qui a coûté la vie à des personnes et prolongé la pandémie de Covid.

Comme Murthy l’a dit lors d’une conférence de presse jeudi, les avis de santé concernent généralement les choses que les gens consomment physiquement : nourriture, boissons, cigarettes. Mais le premier avis de son mandat dans l’administration Biden (il était également chirurgien général sous le président Obama) concerne ce que nous consommons avec nos yeux et nos oreilles : la désinformation.

L’avis est accompagné d’un ensemble de directives sur la façon de « construire un environnement d’information sain », avec des recommandations pour tous, des utilisateurs des médias sociaux aux plateformes elles-mêmes (également : les agents de santé, les chercheurs et les médias). Murthy est également allé sur certaines de ces mêmes plateformes pour diffuser le message, y compris Twitter et Facebook.

« Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où la désinformation constitue une menace imminente et insidieuse pour la santé de notre pays », a déclaré Murthy lors d’une conférence de presse, ajoutant que « les entreprises technologiques modernes » ont permis à la désinformation et à la désinformation de se propager sur leurs plateformes « avec peu de responsabilité. . «

L’avis n’est pas un ensemble d’ordres qui doivent être suivis par ces entreprises, mais l’examen et l’attention accrus les poussent à lutter plus agressivement contre les mensonges qui se propagent sur leurs plateformes.

Cet avis de santé intervient alors que les taux de vaccination contre Covid aux États-Unis diminuent, tandis que les cas reprennent et que la variante delta à propagation rapide s’installe. La grande majorité des hospitalisations et des décès liés à Covid concerne des personnes non vaccinées, malgré la grande disponibilité des vaccins aux États-Unis. Et avec certaines personnes choisissant de ne pas se faire vacciner parce qu’elles croient que la désinformation sur les vaccins, l’administration Biden aurait décidé qu’il était temps de riposter.

La désinformation sur le coronavirus ne se limite pas aux médias sociaux. Mais les médias sociaux lui donnent une scène et une portée que les plateformes hors ligne n’ont pas, et c’est une préoccupation depuis des années. La mésinformation ou la désinformation a potentiellement influencé le résultat de l’élection présidentielle de 2016, une polarisation politique accrue, contribué à la montée de la théorie du complot QAnon, joué un rôle dans le nettoyage ethnique des musulmans Rohingya au Myanmar et, maintenant, contribué à prolonger la pandémie.

Comme le chercheur Carl T. Bergstrom, co-auteur de « Gestion du comportement collectif mondial », un article qui appelle à davantage de recherches sur l’impact des médias sociaux sur la société, a déclaré à Shirin Ghaffary de Recode, « les médias sociaux en particulier – ainsi qu’un éventail plus large des technologies Internet, y compris la recherche basée sur des algorithmes et la publicité basée sur les clics, ont changé la façon dont les gens obtiennent des informations et se forment des opinions sur le monde. Et ils semblent l’avoir fait d’une manière qui rend les gens particulièrement vulnérables à la propagation de la désinformation et de la désinformation. »

Pour leur part, les plateformes de médias sociaux ont tenté d’arrêter la diffusion de fausses informations, notamment en supprimant les publications et les vidéos et en interdisant les comptes qui les diffusent, ainsi qu’en ajoutant des vérifications des faits ou des liens vers des informations fiables sur les publications et les vidéos qui pourraient être trompeuses. . Alors qu’il devenait plus probable qu’il y aurait bientôt un vaccin contre le Covid fin 2020, diverses plateformes ont été proactives pour se préparer à la désinformation sur le vaccin qui suivrait (et suivrait) inévitablement. Cela s’est produit après des années pendant lesquelles ces entreprises ont fait très peu pour arrêter la propagation de la désinformation sur d’autres vaccins, et malgré de nombreux avertissements d’experts sur les dommages potentiels à la santé publique causés par l’hébergement de contenu et de communautés anti-vaccins.

« Nous sommes d’accord avec le Surgeon General – lutter contre la désinformation sur la santé nécessite une approche globale de la société », a déclaré un porte-parole de Twitter à Recode dans un communiqué. « Nous continuerons à prendre des mesures d’application sur le contenu qui enfreint nos Politique relative aux informations trompeuses sur la COVID-19 et améliorer et étendre nos efforts pour élever des informations de santé crédibles et fiables – maintenant, au milieu de la pandémie de COVID-19 – et alors que nous affrontons collectivement les défis de santé publique à venir. »

La porte-parole de YouTube, Elena Hernandez, a déclaré à Recode que la plate-forme « supprime le contenu conformément à nos politiques de désinformation COVID-19, que nous tenons à jour en fonction des directives des autorités sanitaires locales. Nous rétrogradons également les vidéos limites et mettons en évidence le contenu faisant autorité pour les résultats de recherche, les recommandations et les panneaux contextuels liés à COVID-19. »

Mais beaucoup pensent que leurs efforts sont insuffisants, trop tardifs et ne vont toujours pas assez loin – y compris, semble-t-il, le chirurgien général.

« Nous attendons plus de nos entreprises technologiques », a déclaré Murthy.

Voyons si nous l’obtenons – et si, à ce stade, cela aidera.