Chirurgien de la clinique de greffe de cheveux des ex-stars celtiques Leigh Griffiths et Anthony Stokes poursuivi pour des procédures “bâclées”

Un CHIRURGIEN est poursuivi en justice pour des procédures présumées bâclées dans une clinique de greffe de cheveux aujourd’hui disparue.

Le Dr Matee Ullah, 43 ans, est nommé accusé dans au moins une affaire intentée contre des personnes qui travaillaient chez KSL Hair Ltd.

Le Dr Matee Ullah est poursuivi

Les clients célèbres comprenaient Leigh Griffiths et Anthony Stokes Crédit : Twitter

Plusieurs hommes ont intenté une action en justice impliquant l’ancienne société basée à Glasgow, dont les clients célèbres comprenaient d’anciens as celtiques Leigh Griffiths, 32 ans, et Anthony Stokes, 34 ans.

Nous avons révélé que le Dr Ullah avait été signalé par des clients en colère au General Medical Council (GMC) en 2019.

Le Dr Ruiz Alconero est également nommé dans les documents déposés pour au moins une affaire devant le Glasgow Sheriff Court.

Le Dr Alconero, un médecin espagnol, a été radié le mois dernier par le GMC pour “faute grave”.

Ils ont jugé que les procédures sur quatre patients de KSL Hair étaient «bien en deçà» de la norme attendue de lui.

Le cabinet d’avocats Digby Brown a confirmé qu’il agissait pour plusieurs clients touchés par des “mauvais traitements” au sein du cabinet, qui a été liquidé en octobre 2017.

Un porte-parole a déclaré: “Le nombre de personnes qui ont déposé des plaintes et intenté des poursuites judiciaires soulève certainement des questions sur la qualité des conseils, du traitement et des soins ultérieurs qu’elles ont reçus chez KSL Hair et nous continuerons à soutenir nos clients.”

Une société indépendante, KSL Clinic England, opère dans le Kent et à Manchester.

Il est réglementé par la Commission des soins de qualité.

Hier soir, le Dr Ullah a refusé de commenter l’affaire judiciaire, mais a déclaré qu’il avait été l’un des nombreux médecins qui travaillaient à la clinique.

Sa déclaration indique que son équipe a aidé des milliers de personnes souffrant de perte de cheveux mais a subi des «menaces» via une «campagne sur les réseaux sociaux».

Et il a demandé à tous les patients touchés par la fermeture de la clinique de prendre contact.

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à scoop@thesun.co.uk ou appelez le 0141 420 5200