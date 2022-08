Chirurgie de perte de poids pour les gros chats?

3 août 2022 – Les Américains sont connus pour suralimenter leurs animaux de compagnie. Dans 2018près de 56 millions de chats et 50 millions de chiens ont été en surpoids ou obèse. Mais quand on n’arrive pas à réduire les croquettes et à rogner le pâté, peut-on chirurgie bariatrique être la réponse pour vos compagnons bourrés?

Pour répondre à la question, les vétérinaires de L’Université de Cornell opéré d’amincissement sur une paire de obèse chats. Quelques jours après l’opération, les animaux n’avaient plus de médicaments contre la douleur et mangeaient normalement. En 2 mois, les chats ont perdu la moitié du poids qu’ils avaient pris au cours de l’étude.

“Il y a eu beaucoup d’études sur la chirurgie de perte de poids sur les animaux, mais pour les humains”, a déclaré Nicole Buote, DVM, vétérinaire à Cornell qui a effectué les opérations. “À ma connaissance, c’est l’une des premières fois que la chirurgie a été pratiquée pour examiner ses avantages pour les animaux, par opposition aux avantages pour les humains.”

Gastrectomie partielle : qu’est-ce que c’est ?

Buote et ses collègues ont effectué une gastrectomie partielle sur les deux chats après qu’ils aient été engraissés à 50 % de plus que leur poids corporel idéal. Même alors, aucun chaton n’était terriblement ventru; l’un pesait 15 livres avant la chirurgie, l’autre 9 livres – un miaou loin, euh, pleure, de être détenteur d’un record.