Chirurgie dans l’espace : un petit robot télécommandé exécute sa première procédure simulée à la station spatiale

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..





CNN

—



Un petit robot chirurgical résidant à la Station spatiale internationale a réalisé samedi sa première démonstration chirurgicale en apesanteur, ont déclaré en exclusivité les développeurs de la technologie à CNN.

Le robot, connu sous le nom de spaceMIRA – qui signifie Miniaturized In Vivo Robotic Assistant – a effectué plusieurs opérations sur des tissus simulés dans le laboratoire en orbite tout en étant téléopéré par des chirurgiens à environ 250 miles (400 kilomètres) plus bas à Lincoln, Nebraska.

Cette étape importante constitue un pas en avant dans le développement d’une technologie qui pourrait avoir des implications non seulement pour le succès des voyages spatiaux habités à long terme, où des urgences chirurgicales pourraient survenir, mais également pour établir l’accès aux soins médicaux dans les zones reculées de la Terre.

L’objectif américain de pousser l’exploration plus profondément dans l’espace inclut la possibilité de voyages qui pourraient prendre des années – un aller-retour vers Mars pourrait prendre environ deux ans, selon la NASA.

Le robot ne pèse que 2 livres (0,9 kilogramme) et sa conception compacte de la taille d’un micro-ondes en fait un instrument léger adapté aux voyages spatiaux. Avec une partie du dispositif insérée dans le corps pour effectuer une intervention chirurgicale, l’outil utilise deux bras pour imiter les mouvements d’un humain : le bras gauche pour saisir et le bras droit pour couper, a déclaré Shane Farritor, cofondateur et directeur de la technologie chez Virtual Incision. , la startup qui a créé spaceMIRA.

Incision virtuelle de courtoisie La conception compacte du robot, de la taille d’un micro-ondes, en fait un instrument léger adapté aux voyages spatiaux.

“Cela donne des mains et des yeux plus petits au chirurgien (sur Terre) et lui permet d’effectuer de nombreuses procédures de manière peu invasive”, a déclaré Farritor, qui contribue au développement de la technologie depuis 20 ans.

SpaceMIRA a fait du stop à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 le 30 janvier depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride et est arrivée à la station spatiale le 1er février.

La manifestation de samedi a demandé au chirurgien à distance de contrôler les mains des robots pour exercer une tension sur le tissu simulé – constitué d’élastiques – et d’utiliser l’autre main pour disséquer le tissu élastique avec des ciseaux, a déclaré Farritor. Au total, six chirurgiens ont effectué des tests à distance avec le robot, et chaque démonstration – disséquer le bon morceau de tissu sous pression, une tâche chirurgicale courante, a déclaré Farritor – a été considérée comme réussie.

L’un des défis lorsque l’on tente de contrôler un robot dans l’espace depuis la Terre est la latence, ou le délai entre le moment où la commande est envoyée et celui où le robot la reçoit. Le retard était d’environ 0,85 seconde, a déclaré le Dr Michael Jobst, chirurgien colorectal qui a participé à la démonstration avec spaceMIRA samedi.

« Chez un patient vivant, s’il y a un saignement, il est de mon devoir d’arrêter ce saignement immédiatement. Mais avoir un décalage de 800 à 850 millisecondes entre constater la perte de sang et faire quelque chose pour y remédier, je veux dire, en fait, c’est comme… dire, OK, un Mississippi, deux, et ensuite je peux aller de l’avant et résoudre le problème, ” a déclaré Jobst, qui a été l’un des premiers chirurgiens à utiliser le MIRA terrestre sur des humains dans le cadre d’études cliniques. Il a déclaré avoir effectué un total de 15 opérations sur des patients humains avec la version terrestre de MIRA, qui est un dispositif expérimental non disponible à la vente.

« Cinq secondes seraient une éternité en chirurgie, et une fraction de seconde ou une demi-seconde va être significative. C’était donc un grand défi », a déclaré Jobst. Même avec un retard notable, les chirurgiens ont réussi à accomplir leurs tâches, a-t-il déclaré.

SpaceMIRA devrait revenir sur Terre au printemps.

“La NASA veut aller plus loin, et les vols spatiaux de longue durée imposeront de nouvelles exigences en matière de soins médicaux à bien des égards”, a déclaré Farritor, qui est également professeur de génie mécanique à l’Université du Nebraska. « Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse ici. … Nous voulions juste montrer ce qui est possible, et nous pensons que c’est un très bon pas dans la bonne direction.

Les résultats de MIRA sont également précieux pour élargir les options chirurgicales sur Terre, comme dans les zones rurales ou sur les champs de bataille militaires, selon un communiqué de presse du Université du Nebraska.

« Il y a beaucoup d’endroits aux États-Unis… qui n’ont pas accès à des spécialistes, et si vous pouviez pratiquer une téléchirurgie comme celle-ci, vous pourriez avoir un expert venant d’une grande ville dans une zone rurale et vous aider avec certaines interventions chirurgicales. soins, je pense que cela présente d’énormes avantages », a déclaré Farritor.

SpaceMIRA est 7,6 centimètres plus court que son homologue conçu pour être utilisé sur Terre afin de s’adapter aux contraintes des vols spatiaux, mais il a la même forme et la même fonction, a-t-il déclaré.

Correction : Une version précédente de cette histoire déformait la nature des opérations de Jobst utilisant MIRA terrestre.