Les résidents latinos et noirs étaient particulièrement sous-représentés: la population de la ville est d’environ 29% de Latino et 24% de Noir.

Jusqu’à présent, les résidents noirs et latinos ont reçu beaucoup moins de doses de vaccin que les résidents blancs, même si les communautés de couleur ont été les plus durement touchées par le virus. La données démographiques de la ville est incomplète mais les données les plus récentes disponibles montrent que sur près de 375000 habitants de la ville qui ont reçu une dose d’un vaccin et dont la race a été enregistrée, environ 46% étaient blancs, 16% latinos, 16% asiatiques et 12% noirs.

Mme McCray, qui a 66 ans, répond à l’exigence d’âge actuelle de l’État qui permet aux New-Yorkais de plus de 65 ans de se faire vacciner. Son mari, le maire Bill de Blasio, qui a 59 ans, ne le fait pas.

La première dame de New York, Chirlane McCray, a reçu un vaccin contre le coronavirus mardi après-midi au Kings County Hospital de Brooklyn, alors que les responsables de la santé de New York tentent de remédier à une forte disparité raciale dans le déploiement de son vaccin.

Le département de la santé de la ville a fait un effort pour encourager les New-Yorkais noirs et latinos à se faire vacciner lorsqu’ils sont éligibles, dans l’espoir de remédier à l’hésitation à la vaccination, à la lumière de l’histoire de la recherche médicale contraire à l’éthique aux États-Unis. Mais M. de Blasio a déclaré la semaine dernière que lui et sa femme, qui est noire, ne recevraient pas le vaccin tant qu’ils ne répondraient pas aux critères d’éligibilité de l’État, invoquant le désir de rassurer les New-Yorkais que le processus était juste et équitable.

«Les gens doivent voir que les gens qu’ils connaissent, les gens en qui ils ont confiance et qu’ils respectent reçoivent le vaccin», a déclaré M. de Blasio lors d’une conférence de presse. «Ils doivent également savoir que les priorités sont respectées et que ceux qui en ont le plus besoin les reçoivent en premier.»

Après avoir reçu son vaccin, Mme McCray a encouragé le New Yorker éligible à s’inscrire à des rendez-vous pour le vaccin – bien que l’accès à ces rendez-vous, répertoriés sur des dizaines de sites Web disparates, ait été l’un des obstacles à la distribution équitable du vaccin.

«Il n’y a vraiment rien à craindre», a déclaré Mme McCray à propos de la vaccination. «Nous voulons faire cela pour nos familles, nous voulons faire cela pour nos proches et, bien sûr, nous voulons le faire pour notre ville.»

Mardi, la ville de New York avait administré plus d’un million de doses de vaccin. M. de Blasio avait espéré fournir que de nombreuses doses rien qu’en janvier, mais a blâmé le manque d’approvisionnement pour le rythme plus lent.