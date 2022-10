Chiranjeevi révèle que Salman Khan a dit aux producteurs de Godfather de “se perdre” après qu’ils lui aient offert de l’argent pour son camée

Salman Khan est prêt à captiver le public du sud avec son apparition spéciale dans le prochain film de la mégastar Chiranjeevi, Godfather, qui est un remake officiel du film 2019 de la superstar Mohanlal et Prithviraj Sukumaran, Lucifer. Il a été rapporté que Salman avait accepté de faire partie du film sans même lire le scénario ni facturer de frais. Dans une nouvelle interview, Chiranjeevi a révélé que Salman avait demandé avec colère aux producteurs de Godfather de se perdre lorsqu’ils lui avaient offert de l’argent pour son camée.

La mégastar a partagé que le réalisateur du parrain Mohan Raja avait suggéré le nom de Salman pour le rôle. Chiranjeevi lui avait dit qu’il essaierait de le faire venir car Salman est le meilleur ami de sa famille et ils partagent un respect mutuel. Lorsque Chiranjeevi a envoyé un message à Salman et lui a proposé le rôle, et lui a également demandé de regarder Lucifer au cas où il le voudrait, le Dabangg Khan a accepté de faire le camée dans les 23 minutes et a juste demandé à Chiranjeevi d’envoyer sa personne pour discuter de ses rendez-vous.

Plus tard, le fils de Chiranjeevi, Ram Charan, est allé rencontrer Salman et ce dernier lui a dit que Charan était son frère et qu’il voulait faire le film, ajoutant qu’il ne ressentait pas le besoin de regarder Lucifer. Salman a même refusé d’accepter des frais. Son geste a laissé Chiranjeevi impressionné par la personnalité de Salman et a rempli son cœur d’amour et d’affection pour lui.

“Quand mes producteurs sont allés le voir et lui ont offert un certain montant, sans savoir combien c’était, il a dit:” Vous ne pouvez pas acheter mon amour pour Ram et Chiranjeevi garu avec de l’argent. Perdez-vous “”, a déclaré Chiranjeevi à Film Companion.

Samedi, les créateurs de Parrain ont sorti la bande-annonce en hindi de l’artiste d’action en présence d’une foule de célébrités dont Chiranjeevi, Salman Khan et Satya Dev à Mumbai. Chiranjeevi offre une solide performance en tant que Brahma ainsi que GodFather. L’aura de Salman Khan à l’écran amplifie le moment de frappe. Nayanthara et Satya Dev semblent également prometteurs dans leurs rôles respectifs.