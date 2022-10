Chiranjeevi révèle le titre de son prochain et annonce la date de sortie du film

La superstar Telugu Chiranjeevi a révélé le titre de son prochain film à l’occasion propice de Diwali le lundi 24 octobre. Réalisé par KS Ravindra, populairement connu sous le nom de Bobby Kolli, l’artiste bourré d’action a été intitulé Waltair Veerayya. La maison de production a également publié une vidéo teaser dans laquelle ils ont dévoilé le look de l’acteur du film.

Mettant également en vedette Ravi Teja, Shruti Haasan et Catherine Tresa, le film a été financé par Naveen Yerneni et Y Ravi Shankar sous la bannière Mythri Movie Makers et la musique du film est composée par Devi Sri Prasad, qui a acquis une immense renommée après avoir composé le hit-parade chansons du blockbuster Pushpa: The Rise d’Allu Arjun.

Waltair Veerayya devrait sortir pendant le Sankranthi l’année prochaine et se heurtera à plusieurs autres films au box-office. Mettant en vedette Prabhas, Saif Ali Khan et Kriti Sanon, l’adaptation cinématographique de Ramayana Adipurush par Om Raut sortira également pendant le week-end festif du 12 janvier 2023.

Le prochain Varisu de Thalapathy Vijay, qui sera doublé en telugu sous le nom de Vaarasudu, devrait également sortir en salles au cours du même week-end de Pongal. En fait, Mythri Movie Makers a prévu un autre de ses films en tant que sortie de Sankranthi, l’acteur Veera Simha Reddy titré par Nandamuri Balakrishna.

Un autre thriller d’espionnage en langue télougou intitulé Agent avec Akhil Akkineni et la superstar malayalam Mammootty devrait sortir le même week-end. Cela fait cinq films de plusieurs langues sortis au cours du même week-end de Makar Sankranti ou Pongal en janvier 2023.

Pendant ce temps, Chiranjeevi était plus récemment dans le thriller politique GodFather, dans lequel Salman Khan a également joué un rôle de camée. Un remake officiel du blockbuster en langue malayalam de Mohanlal Lucifer, le film est devenu un succès et a franchi la barre des 100 crores de roupies au box-office mondial.