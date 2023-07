Chiranjeevi révèle le nom de Mega Princess avec une belle photo de la petite avec ses grands-parents; Voici ce que cela signifie

Ram Charan et Upasana Kaminenila petite fille de s’appelle Klin Kaara Konidela. Ils ont accueilli une petite fille il y a 10 jours. Les fiers parents et grands-parents sont sur un nuage à sa naissance et l’ont choyée avec tout l’amour et les soins, sans aucun doute. Lorsque Ram Charan et Upasana ramenaient leur fille de l’hôpital à la maison, RC avait déclaré aux médias qu’ils révéleraient bientôt le nom de leur petite fille à tout le monde. Et aujourd’hui c’est le jour. Méga princesse‘ nom a finalement été révélé par nul autre que son grand-père excité, mégastar Chiranjeevi. C’est un nom unique et beau en effet.

Chiranjeevi révèle le vrai nom de Mega Princess et sa signification pour tout le monde

La fille de Ram Charan et Upasana Kamineni s’appelle Klin Kaara Konidela. Chiranjeevi, qui a révélé avec enthousiasme que RC et Upasana avaient accueilli une petite fille dans la famille peu de temps après sa naissance, a également révélé son nom en utilisant son pseudo sur les réseaux sociaux. La mégastar a partagé son enthousiasme et ses détails sur le petit sur Twitter. Et cette fois, Chiranjeevi a partagé une photo de lui avec sa petite-fille.

Sont également présents dans le cadre les trois autres grands-parents de Klin Kaara, c’est-à-dire la mère et le père d’Upasana, Shobana et Anil Kamineni, ainsi que la mère de Ram Charan. Les quatre d’entre eux sont traditionnellement vêtus. Klin Kaara se repose dans son berceau. Il semble que la famille ait organisé une cérémonie élaborée le jour de la garde du nom. C’est une image tellement esthétique. Upasana a également partagé des photos de la cérémonie au cours de laquelle elle et Ram Charan sont également sur la photo aux côtés des quatre grands-parents et de Mega Princess. Les photos deviennent virales dans les nouvelles du divertissement en ce moment.

Découvrez le tweet de Chiranjeevi et le post Instagram d’Upasana Kamineni ci-dessous :

Et le nom du bébé est ‘Klin Kaara Konidela’.. Tiré du Lalitha Sahasranama Nama .. ‘Klin Kaara’ représente une incarnation de la nature .. Encapsule le pouvoir suprême de la Mère divine ‘Shakthi’ .. et a un anneau et une vibration puissants .. Nous sommes tous convaincus que pic.twitter.com/vy3I0jaS4o Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) 30 juin 2023

Que signifie le nom de la fille de Ram Charan et Upasana ?

Klin Kaara est tiré du Lalitha Sahasranama Nama. La maman ours écrit que cela signifie une énergie transformatrice et purificatrice qui provoque un éveil spirituel. Chiranjeevi, d’autre part, a déclaré qu’il s’agissait d’une incarnation de la nature. Le nom Klin Kaara résume le pouvoir suprême de la mère divine « Shakti ». Il est sûr que le petit s’imprègnera de toutes ces qualités en grandissant. La mégastar est vraiment enchantée d’avoir une petite fille comme petite-fille.

Ram Charan et Upasana Kamineni ont eu une petite fille le 20e Juin. Lorsqu’on lui a demandé à l’acteur de Game Changer à qui elle ressemblait, il a plaisanté avec les médias en disant qu’elle lui ressemblait. Bienvenue de nouveau dans le monde, Klin Kaara.