Chiranjeevi, Neetu Kapoor, Anupam Kher et d’autres réagissent au fait que Rishi Sunak devienne le premier Premier ministre britannique d’origine indienne

Les Indiens sont ravis que Rishi Raj Sunak ait été élu premier Premier ministre britannique d’origine indienne. Sur les réseaux sociaux, une pléthore de stars de Bollywood ont réagi à la nouvelle et l’ont soutenu. Amitabh Bachchan et Chiranjeevi l’ont soutenu et beaucoup d’autres ont également exprimé leurs meilleurs vœux.

Découvrez les réactions des célébrités ici:



Neetu a partagé une photo de Rishi Raj Sunak sur Instagram Stories et a écrit, Rishi Raj Sunak a des sensations fortes avec ce nom.

Amitabh Bachchan a écrit : « Jai Bharat… maintenant le Royaume-Uni a enfin un nouveau vice-roi en tant que Premier ministre de la mère patrie.





Vivek Agnihotri a tweeté : « Félicitations au premier Premier ministre hindou du Royaume-Uni @RishiSunak. Justice civilisationnelle. Chiranjeevi a également exprimé sa joie de voir Rishi Sunak devenir le premier Premier ministre hindou de Grande-Bretagne. Il a écrit: “Qui aurait pensé que lorsque l’Inde célébrera 75 ans d’indépendance vis-à-vis des Britanniques, les Britanniques auront un Premier ministre d’origine indienne, un tout premier Premier ministre hindou #RishiSunak #LifeComesFullCircle #India.”

Rishi Sunak est devenu le premier Premier ministre britannique d’origine indienne après avoir été invité par le roi Charles III à former un gouvernement mardi. Sunak est désormais le 57e Premier ministre du Royaume-Uni. Il est le troisième Premier ministre cette année et est entré à Downing Street en tant que plus jeune Premier ministre en deux siècles.

S’exprimant au 10 Downing Street après avoir pris ses fonctions, Sunak a déclaré: “Nous créerons un avenir digne des sacrifices que tant de gens ont consentis et remplirons demain et chaque jour d’espoir.”

Pendant ce temps, l’ancienne Première ministre Liz Truss est officiellement devenue la PM la plus courte de l’histoire du Royaume-Uni après avoir été forcée de démissionner après seulement 45 jours de mandat.

Lundi, l’ancien chancelier britannique de l’Échiquier Rishi Sunak est devenu le chef du Parti conservateur moins de deux mois après avoir perdu contre Liz Truss dans la course à la direction des conservateurs. Le changement de destin de Sunak a été déclenché par la démission de Truss après des licenciements et des démissions très médiatisés dans son cabinet, à la suite d’un mini-budget très critiqué qui a fait chuter la livre sterling.