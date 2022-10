Chiranjeevi écrit une note sincère à Samantha après son diagnostic de myosite, dit que “les défis arrivent dans nos vies”

Samedi, la sensation sudiste Samantha Ruth Prabhu a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie auto-immune appelée myosite. Dès que cette nouvelle est devenue virale, le soutien a afflué de tous les coins. Surtout de ses amis et collègues de l’industrie.

Un souhait spécial est venu de la superstar Telugu Chiranjeevi, qui a écrit une note sincère pour l’acteur. Il est allé sur Twitter et a écrit : “Cher Sam, De temps en temps, des défis surviennent dans nos vies, peut-être pour nous permettre de découvrir nos propres forces intérieures. Tu es une fille merveilleuse avec une plus grande force intérieure. Je suis sûr que tu vas surmonter ce défi vous aussi. A très bientôt ! ​​En vous souhaitant tout le courage et la conviction ! Que la force soit avec vous !”

Je vous souhaite un prompt rétablissement !!@Samanthaprabhu2 pic.twitter.com/ZWGUv767VD– Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) 30 octobre 2022

Réagissant à son message, Samantha a tweeté : “Merci monsieur pour vos mots aimables et encourageants @KChiruTweets.” Pour les non-initiés, Samantha a partagé une photo d’elle-même, assise sur un canapé avec une perfusion intraveineuse connectée à son poignet. Elle a légendé la photo : “Votre réponse à la bande-annonce de ‘Yashodha’ a été écrasante. C’est cet amour et cette connexion que je partage avec vous tous, qui me donnent la force de faire face aux défis apparemment sans fin que la vie me lance. Il y a quelques mois, on m’a diagnostiqué une maladie auto-immune appelée myosite. J’espérais partager cela après qu’il soit entré en rémission. Mais cela prend un peu plus de temps que je ne l’espérais. Je réalise lentement que nous n’avons pas toujours besoin de mettre un front solide.”

Elle a en outre écrit : “J’ai encore du mal à accepter cette vulnérabilité. Les médecins sont convaincus que je vais me rétablir complètement très bientôt. J’ai eu de bons et de mauvais jours… physiquement et émotionnellement… et même quand j’ai l’impression que je ne peux pas gérer un jour de plus, ce moment passe d’une manière ou d’une autre. Je suppose que cela ne peut que signifier que je suis un jour de plus plus proche de la guérison. Je t’aime.. CELA AUSSI PASSERA.”

Faisant la lumière sur la maladie auto-immune, le Dr S. Chatterjee, consultant principal en médecine interne à l’hôpital Indraprastha Apollo, a expliqué : « La myosite est une inflammation des muscles. Elle peut être causée par une infection, le plus souvent une infection virale ou une infection bactérienne. être auto-immune lorsque votre propre corps attaque vos propres muscles, des médicaments ou une blessure.”





“Il manifeste une faiblesse dans les muscles comme une difficulté dans les mouvements, un gonflement et une douleur dans les muscles. Le test qui doit être fait est le CPK. Un autre test de confirmation est une biopsie. Le traitement de la maladie est des anti-inflammatoires et des immunoglobulines intraveineuses. Cela peut ou non toujours s’améliorer et il peut s’agir d’une maladie contrôlable uniquement et peut ne pas être entièrement curable », a-t-il ajouté. (Avec les entrées de l’ANI)