Chiranjeevi, la mégastar de l’industrie cinématographique Telugu est connue pour son travail caritatif. Il dirige des banques de sang pour aider les patients dans l’État et au-delà. Chiranjeevi a également souligné comment des bilans de santé réguliers peuvent éviter de futures complications, et un diagnostic précoce peut être une bénédiction. Il a dit qu’il avait fait un test du côlon. Il semble qu’il ait été détecté avec des polypes qui ont été enlevés. Ils étaient de nature bénigne (non cancéreuse). Les polypes sont de petites excroissances dans les tissus qui se produisent dans diverses parties du corps. S’ils sont malins, ils peuvent être très dangereux pour un être humain.

Maintenant, certains sites de divertissement ont rapporté que Chiranjeevi avait survécu au cancer. Ce n’est évidemment pas un reportage vrai et effrayant. La star s’est rendue sur Twitter pour fustiger ce genre de reportage. Il a dit que les gens qui ne comprenaient pas les choses ne devraient pas supposer des choses.

Les fans de l’acteur sont également furieux contre ceux qui ont diffusé de telles nouvelles. Ce rapport a provoqué une légère panique dans sa légion de fans. Chiranjeevi est grêle et copieux, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter.

?. On t'aime Patron ?.

si gentil patron

Clarification iccharu papam… Imaginez tout ce que sa famille a dû endurer ?

Bossu ?? Dieu merci

Chiranjeevi a quelques projets en cours. Le grand est Bhola Shankar. Meher Ramesh est le directeur du même. Tamannaah et Keerthy Suresh sont les actrices. Sur le plan personnel, il a hâte d’être grand-père. Ram Charan et Upasana Kamineni attendent leur premier enfant.