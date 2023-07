Chiranjeevi casse la piste de danse avec des mouvements impeccables – Regardez

Bholaa Shankar sortira en salles le 11 août. Il s’agit d’un remake officiel du film tamoul de 2015, Vedalam, et verra Chiranjeevi dans le rôle-titre, aux côtés de Tamannaah Bhatia et Keerthy Suresh.

Les fans de Chiranjeevi attendent avec impatience de voir son prochain, Bholaa Shankar. Ajoutant au buzz pour le drame déjà très médiatisé, les créateurs ont sorti le dernier morceau du film, Jam Jam Jajjanaka. Le numéro de fête a tous les ingrédients d’une chanson de mariage. La vidéo montre la mégastar fredonnant des paroles en telugu. Alors que le morceau commence par un mélange du numéro folk Narsapalle, le rythme de la chanson finit par s’accélérer. On peut voir Chiranjeevi briser à nouveau la piste de danse avec ses mouvements impeccables. Plus tard, il est rejoint par Tamannaah Bhatia, Keerthy Suresh et Sushanth en tant que quatre groove ensemble.

Alors que le chorégraphe Sekhar Master a dirigé le morceau de fête, la musique a été interprétée par le fils de Mani Sharma, Mahati Swara Sagar. Jam Jam Jajjanaka a été chanté par Anurag Kulkarni et Mangli, tandis que Kasarla Shyam a écrit les paroles.

Partageant le morceau sur son compte Instagram, Chiranjeevi a écrit : « Un ajout électrisant à votre liste de lecture festive… #BholaaShankar, l’hymne de célébration #JamJamJajjanaka est maintenant disponible. https://youtu.be/cJeb5_XljVo…@sagarmahathi une comédie musicale retentissante. »

À propos de Bhola Shankar

Meher Ramesh a réalisé Bholaa Shankar, qui sortira en salles le 11 août. L’artiste d’action regorge d’éléments commerciaux et a été financé à grande échelle par Anil Sunkara sous la bannière d’AK Entertainment. Le remake officiel du film tamoul Vedalam de 2015 verra Chiranjeevi comme personnage principal, aux côtés de Tamannaah Bhatia et Keerthy Suresh dans des rôles clés. De plus, Raghu Babu, Murali Sharma, Shawar Ali, Tarun Arora, Vennela Kishore, Sushanth, Tulasi, Sreemukhi, Bithiri Sathi, Satya, Getup Srinu, Rashmi Gautam et Uttej feront partie de la distribution auxiliaire. Dudley est le directeur de la photographie de Bhoola Shankar, tandis que Marthand K. Venkatesh est le chef du département de montage.

Si l’on en croit les rapports, Bhola Shankar tournera autour de la vie d’un ancien gangster (Chiranjeevi) qui déménage à Kolkata avec sa sœur adoptive Radha (Keerthy Suresh) pour son éducation. Cependant, il tient également à traquer le réseau criminel responsable de l’élimination de la famille de Radha.