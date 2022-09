Chiranjeevi accepte l’échec d’Acharya tout en louant Bimbisara, Sita Ramam et Karthikeya 2 : “Les mauvais films sont rejetés le deuxième jour lui-même”

Pesant sur le pouvoir des étoiles, la mégastar Chiranjeevi et son fils Ram Charan s’étaient réunis pour le réalisateur Acharya de Koratala Siva. Cependant, le film s’est avéré être l’une des plus grandes débâcles de la mégastar. Les investisseurs ne s’attendaient pas non plus à ce que le film soit un tel désastre. Cependant, Chiranjeevi n’a aucun scrupule à accepter le fait qu’Acharya a été un raté tout en louant Bimbisara, Sita Ramam et Karthikeya 2 pour leur succès.

“Après la pandémie, le nombre de personnes qui viennent au cinéma a diminué. Cela ne veut pas dire qu’ils ne veulent pas du tout venir au cinéma. Si le contenu est intéressant, ils le feront !” Bimbisara, Sita Ramam et Kartikeya 2 en sont des exemples. . Si on ne se concentre pas sur le scénario et le contenu, les gens ne s’y intéresseront pas. La philosophie du cinéma a changé. Les mauvais films sont rejetés dès le deuxième jour de leur sortie. Je suis l’une des victimes de cette tendance ( faisant référence à l’échec d’Acharya)”, a déclaré Chiranjeevi aux journalistes lors de l’événement de pré-sortie de First Day First Show.

Comme Acharya était joué dans des salles vides, les producteurs avaient décidé d’opter pour une sortie anticipée OTT dans l’espoir de couvrir au moins certaines pertes. La débâcle du film a également été un désastre pour Koratala Siva, qui a été présenté comme un réalisateur “à toute épreuve” avant la sortie du film. Il a ensuite été rapporté que Ram Charan aurait compensé les pertes, car de nombreux investisseurs qui espéraient un blockbuster avaient investi beaucoup d’argent et perdu de l’argent.

Imperturbable face à l’accueil tiède d’Acharya au box-office, Chiranjeevi travaille maintenant sur plusieurs projets avec les jeunes réalisateurs. Avec Godfather sur le point de sortir plus tard cette année et Bholaa Shankar prévu pour le début de l’année prochaine, Chiranjeevi est définitivement sur une lancée.