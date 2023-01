Chirag Shetty se fixe des objectifs plus élevés après une année 2022 mémorable

L’année dernière, une saison décisive a ouvert de nouvelles perspectives pour les meilleurs joueurs indiens de badminton en double Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy, le duo espérant tirer profit du succès pour atteindre la gloire aux championnats d’Angleterre, obtenir une place aux Jeux olympiques de Paris et éventuellement émerger. .1 dans le monde.

Satwik et Chirag ont innové en 2022, remportant deux titres du circuit mondial – l’Open de l’Inde Super 500 et l’Open de France Super 750 -, remportant l’or aux Jeux du Commonwealth, ancrant le triomphe épique de la Coupe Thomas de l’Inde et remportant une première médaille de bronze aux Championnats du monde.

«Nous avons les mêmes objectifs cette année, essentiellement de bien faire dans les grands événements, y compris le All England où nous n’avons pas remporté de médaille jusqu’à présent. Je suppose qu’un bon spectacle dans 4-5 épreuves en un an sera suffisant pour sceller la qualification olympique”, a déclaré Chirag PTI dans une interview.

Le succès sans précédent de l’année dernière a permis aux deux hommes d’atteindre le meilleur classement en carrière du n ° 5 mondial à la fin de l’année et Chirag a déclaré que le prochain objectif était de percer le top 3.

“Atteindre le top 5 était un rêve pour nous mais nous pensons que nous sommes capables d’aller plus haut”, a-t-il déclaré.

“Notre objectif cette saison sera le top 3. Nous ne voulons pas garder l’esprit de maintien du classement car nous avons également ce qu’il faut pour être le n°1 mondial. Il faudra de la cohérence.”

Satwik, 22 ans, et Chirag, 25 ans, ont eu le cœur brisé en 2021 lorsqu’ils n’ont pas réussi à franchir la phase de groupes aux Jeux olympiques malgré la victoire de deux matches, dont une victoire sensationnelle sur d’éventuels champions des Jeux de Tokyo après qu’une égalité à trois a été décidée sur les jeux gagnés et perdu.

La qualification pour les Jeux olympiques de Paris débutera en mai et Chirag a déclaré qu’ils chercheraient à sceller leur place olympique dans la première moitié de la saison.

“Si nous pouvons faire cela en première mi-temps, nous pourrons vraiment nous concentrer sur les grands événements tels que les Championnats du monde, les Jeux asiatiques et les finales du World Tour”, a-t-il déclaré.

“Puisque le nombre d’événements sera plus important, nous enverrons des inscriptions pour les événements 500 et plus. Si nous réussissons bien dans les deux premiers événements, nous sauterons le suivant pour donner du repos à nos corps.”

Le plus gros avantage en 2022 pour le duo était leur capacité à jouer à un niveau élevé même lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

«Une chose est que nous avons réussi à maintenir un certain niveau. Nous voulions être cohérents et jouer les quarts et les demi-finales et. plus ou moins. nous faisions cela, sauf quelques événements. Donc, l’essentiel est le changement de mentalité”, a-t-il déclaré.

“Nous avons pu rester concentrés dans des situations de pression lorsque nous n’étions pas à notre meilleur, mais nous avons quand même réussi à remporter des matches.

“Les bons joueurs savent jouer mal et réussir des matchs, vous devez avoir ces astuces pour vous échapper, vous devez donc être à un certain niveau pour que, peu importe à quel point vous jouez mal, vous puissiez toujours jouer à un certain niveau. niveau.”

Connus pour leur jeu offensif dans la phase initiale de leur carrière, Chirag dit qu’ils ont également travaillé sur leur défense.

«Nous n’avons jamais été ceux qui dépendaient de la défense pour gagner des matchs, mais en ce moment, nous pouvons convertir des points défensifs en points offensifs. Nous avons beaucoup travaillé notre défense et nous avons pu beaucoup nous améliorer.

“Auparavant, nous ne faisions que récupérer au lieu de créer des opportunités, mais maintenant nous pouvons prendre la navette vers les endroits où nous voulons.”

La présence du grand Danois Mathias Boe a également joué un rôle déterminant dans leur succès.

«Nous avons principalement travaillé avec Boe et cela nous a aidés. Nous voulions bien faire dans les grands événements. Nous nous sommes entraînés avec lui pendant deux semaines avant le Championnat d’Asie de badminton, (et) aussi avant la Coupe Thomas.”

Malgré tout le succès, Satwik et Chirag n’ont jusqu’à présent pas réussi à dépasser deux paires – les Malaisiens Aaron Chia et Soh Wooi Yik (7-0) et les Indonésiens Marcus Fernaldi Gideon et Kevin Sanjaya Sukamuljo (11-0).

“Ils jouent en quelque sorte un jeu qui nous ressemble, donc c’est toujours un match serré contre eux. Probablement, c’est une question de temps avant que nous puissions les traverser. Je pense que cette année, nous sommes convaincus que nous pourrons franchir la barrière”, a déclaré Chirag.

“Il n’y a pas de différence en tant que telle, je veux dire, ils ne jouent pas à un niveau supérieur. C’est juste que sur ces points cruciaux, nous devons être plus intelligents dans nos choix.”

