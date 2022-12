Chirag Shetty, Satwiksairaj Rankireddy et Anjum Moudgil remportent le titre d’athlète de l’année

La Fondation GoSports a organisé la huitième édition de sa soirée phare annuelle des récompenses sportives, célébrant l’ascension sportive de l’Inde rendue possible par les réalisations exceptionnelles des athlètes indiens au cours de la saison 2022.

Cette année, 12 prix ont été décernés, dont 2 dans les catégories masculine et féminine pour les prix de l’athlète de l’année (sports olympiques) et de l’athlète de l’année (sports paralympiques) aux athlètes soutenus par la Fondation dans le cadre de ses programmes de bourses pour athlètes.

Athlète de l’année – Prix du sport olympique (masculin) a été attribué à Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy (double badminton). Le duo faisait partie intégrante de la victoire historique de la Coupe Thomas, médaillés d’or aux Jeux du Commonwealth, médaillés de bronze aux Championnats du monde et enfin médaillés d’or à l’Open de France. «Ce fut une année vraiment mémorable pour nous, remportant l’Open de France, une médaille de bronze aux Championnats du monde, suivie de médailles au CWG également. Cette reconnaissance nous motive tous les deux à poursuivre sur notre lancée et à nous concentrer sur les objectifs à venir pour la nouvelle saison. Avoir franchi le top 5 mondial, c’est sûrement excitant pour nous, mais la clé sera de maintenir notre constance et nous espérons bien performer”, ont déclaré Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy en remportant le prix.

“Le soutien de GoSports a été crucial pour nous tout au long du voyage que nous avons tous les deux eu. Ils nous soutiennent toujours et leur confiance en nous est sûrement un booster de confiance”, a ajouté le duo.

Dans la catégorie féminine, Anjum Moudgil (Tir) et Nethra Kumanan (Voile) ont été récompensées. Alors qu’Anjum a atteint un sommet mondial en carrière de 1 dans l’épreuve de tir 3P féminin, a remporté une médaille d’argent à la Coupe du monde de tir ISSF, à Bakou, a décroché une médaille de bronze à la Coupe du monde de tir ISSF, en Corée, et a établi un nouveau record national ; Nethra est entrée dans l’histoire l’année dernière en tant que première navigatrice indienne à se qualifier pour les Jeux olympiques, et a été plus qu’impressionnante cette année. A décroché une médaille de bronze aux championnats asiatiques de voile et a remporté de nombreuses autres distinctions aux niveaux national et international.

“Comme chaque année, j’attendais décembre à cause de la soirée annuelle de remise des prix et ce n’est jamais le meilleur moment pour rencontrer les incroyables para-champions, tous les athlètes de différents sports soutenus par GoSports et bien sûr rencontrer les meilleurs L’équipe de GoSports et des partenaires est ce que j’attends à la fin de l’année. Vraiment reconnaissant à ma famille chez Gosports d’avoir cru en moi et de m’avoir décerné le prix de l’athlète de l’année et ce voyage des 8 dernières années avec l’équipe peut être mieux expliqué en tant que famille élargie dans le domaine sportif pour nous aider à grandir mentalement et physiquement et être là pour nous tout au long. Heureux d’être l’athlète de l’année, travailler dur est apprécié quand l’équipe qui vous soutient est fière !”, a déclaré Anjum, ravie.

Nethra a également exprimé sa joie d’avoir été récompensée par le prix de l’athlète de l’année – Prix du sport olympique (féminin). Elle a déclaré : « Je suis surprise et reconnaissante d’avoir reçu ce prix ce soir. Cela a été une année longue et difficile, que j’ai bien terminée avec une médaille d’or en Asie avec Gosports et le sport de rêve qui m’a soutenu tout au long de tout cela a été extrêmement gratifiant. Le programme dreamgold présenté par dream sports foundation a joué un rôle essentiel dans les progrès significatifs que j’ai réalisés cette année, et j’ai hâte de voir ce que l’année prochaine nous réserve.”

Liste des lauréats :

Prix ​​contre toute attente

Gagnante – Sonia Sharma (Para-tireuse)

Prix ​​​​du facilitateur de l’année

Gagnant – Ekta Bhyan (Para-Club et Lancer du disque)

Prix ​​​​du projecteur de l’année

Gagnants – Treesa Jolly & Gayatri Pullela (Badminton Doubles) et Jeremy Lalrinnunga (Haltérophilie)

Prix ​​de l’athlète le plus prometteur de l’année

Vainqueur – Sankar Muthusamy (Badminton)

Prix ​​​​de l’interprète le plus constant de l’année

Gagnants – Manoj Sarkar (Para-Badminton) et Bhavani Devi (Escrime)

Prix ​​​​de l’interprète le plus amélioré de l’année

Gagnant – Neeraj Yadav (lancer du javelot para)

Prix ​​commémoratif Joseph Ollapally

Gagnants – Malvika Bansod (Badminton) et Shahu Mane (Tir)

Prix ​​​​de l’esprit du sport

Gagnants – Kidambi Srikanth et HS Prannoy (Badminton)

Athlète de l’année – Prix sportif olympique (homme)

Gagnants – Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy (double badminton)

Athlète de l’année – Prix sportif olympique (femme)

Vainqueurs – Anjum Moudgil (Tir) – A atteint un sommet mondial en carrière de 1 dans l’épreuve de tir 3P féminin, a remporté une médaille d’argent à la Coupe du monde de tir ISSF, Bakou, a décroché une médaille de bronze à la Coupe du monde de tir ISSF, Corée, et établi un nouveau record national.

Nethra Kumanan (Voile) – Est entrée dans l’histoire l’année dernière en tant que première navigatrice indienne à se qualifier pour les Jeux olympiques, et a été plus qu’impressionnante cette année. A décroché une médaille de bronze aux championnats asiatiques de voile et a remporté de nombreuses autres distinctions aux niveaux national et international.

Athlète de l’année – Prix du sport paralympique (homme)

Vainqueur – Sumit Antil (lancer du javelot paralympique) – Depuis qu’il a décroché la médaille d’or après avoir effacé trois records du monde aux Jeux paralympiques de Tokyo l’an dernier, il ne semble s’être amélioré que cette année. A battu son propre record du monde, encore une fois, avec un lancer monstrueux cette année.

Athlète de l’année – Prix du sport paralympique (femme)

Gagnants – Parul Parmar (Para-Badminton) – Âgée de 49 ans, elle a connu une saison dominante où elle a décroché plusieurs médailles dans des compétitions internationales de para-badminton, avec le couronnement de la saison avec une médaille de bronze au BWF Para- 2022 Championnat du monde de badminton, Japon.

Jyoti Balyan (Para-Archer) – L’année dernière aux Jeux paralympiques de Tokyo, elle était la seule archère indienne féminine. Cette année, elle a continué à progresser et a décroché une médaille d’argent extrêmement impressionnante aux Championnats du monde para de tir à l’arc de Dubaï.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)