Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy terminent leur campagne de championnat du monde avec une médaille de bronze

devenir le premier duo de double masculin à remporter une médaille aux Mondiaux – une médaille de bronze cette fois pour ce duo extrêmement talentueux. Toutes nos félicitations!!!!

Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty sont devenus vendredi la première paire indienne à remporter une médaille dans la compétition de double masculin aux Championnats du monde, mais l’impressionnant parcours de HS Prannoy s’est terminé à l’agonie alors qu’il a chuté de justesse en quarts de finale du simple masculin ici.

Satwik et Chirag, la combinaison numéro 7 mondiale, qui avait remporté la médaille d’or des Jeux du Commonwealth plus tôt ce mois-ci, a stupéfié les favoris locaux et champions en titre Takuro Hoki et Yugo Kobayashi 24-22 15-21 21-14 en une heure et 15 minutes pour décrocher sa première médaille au prestigieux tournoi.

Quand aura lieu la demi-finale du double masculin des Championnats du monde BWF 2022 ?

Le match Satwik-Chirag et Aaron-Wooi Yik dans le match de double masculin devrait commencer vers 7h50 IST.

Comment regarder les demi-finales des Championnats du monde BWF 2022 en Inde ?

Les fans en Inde peuvent diffuser l’événement en direct en utilisant VOOT Select et syntoniser la chaîne Sports 18-1 à la télévision à partir de 6h30 IST pour regarder les matchs en direct.

Il s’agit de la deuxième médaille de l’Inde aux Championnats du monde en double, Jwala Gutta et Ashwini Ponnappa décrochant le bronze en 2011 en double féminin. Dans l’ensemble, il s’agit de la 13e médaille de l’Inde à la pièce maîtresse avec PV Sindhu en remportant cinq, dont une médaille d’or en 2019, et Saina Nehwal (argent et bronze) en remportant deux. Kidambi Srikanth (argent), Lakshya Sen (bronze), B Sai Praneeth (bronze) et Prakash Padukone (bronze) étaient les autres médaillés.

Cela aurait pu être un double plaisir pour le pays, mais le Chinois Zhao Jun Peng avait d’autres projets en brisant le cœur des Indiens avec une victoire 19-21, 21-6, 21-18 sur l’ancien numéro 8 mondial Prannoy, qui s’est mis à genoux avec la tête penchée de déception après la défaite déchirante.

Plus tôt, la belle course de MR Arjun et Dhruv Kapila s’est également terminée après que la paire indienne ait perdu 8-21 14-21 contre les trois fois champions Mohammad Ahsan et Hendra Setiawan dans un autre quart de finale du double masculin.

Après s’être assurés d’au moins une médaille de bronze, Satwik et Chirag affronteront désormais la sixième tête de série malaisienne Aaron Chia et Soh Wooi Yik en demi-finale.

Satwik et Chirag sont sortis avec beaucoup d’intention alors qu’ils dominaient la procédure dès le début pour établir une avance de 12-5 dans le premier match, mais la paire japonaise a décroché sept points au trot pour obtenir un avantage de 16-14. Cependant, le duo indien s’est battu bec et ongles pour s’assurer d’avoir l’avantage après le match d’ouverture.

Takuro et Yugo ont fait un retour en force dans le deuxième match après avoir rompu à 9-9 après une bataille serrée. Le match étant en équilibre, la paire indienne a de nouveau retrouvé ses repères alors que les deux renforçaient leur défense et montaient une attaque pour mener 11-5 à la pause.

Satwik et Chirag ont ensuite prolongé l’avance à 14-8 avant d’être appelés pour une faute pour avoir touché le filet lors d’un retour. Le duo a perdu le point mais a rapidement réussi à mettre cela derrière, menant 16-9. Yugo a produit des tirs sensationnels, dont un puissant smash et un retour croisé, pour maintenir les chances du duo japonais en vie avec trois points.

Deux tirs éloignés de la paire japonaise ont mis l’Inde à quelques points de la victoire à 19-13. Les Indiens ont ensuite empoché sept balles de match avec un autre superbe retour que leurs adversaires n’ont pas réussi à négocier.

Un peu nerveux, Satwik a faibli sur son service mais Yugo a envoyé la navette vers le filet alors que Chirag a poussé un cri de célébration. En simple masculin, Prannoy avait suscité l’espoir d’une médaille après avoir déjoué l’ancien double champion Kento Momota et son compatriote et médaillé de bronze de l’an dernier Lakshya Sen.

Mais ce n’était pas le cas car le joueur de 30 ans a gaspillé un avantage dans le premier match et une mince avance de 11-10 dans le décideur pour signer à nouveau en quarts, après ses huit derniers résultats en Espagne en 2021.

Prannoy a perdu quatre points rapides au départ mais a rapidement retrouvé un bon rythme, créant des angles pour déranger son adversaire. Il a attrapé un coussin de trois points à la pause et a gardé une emprise ferme sur les rallyes pour étendre son avantage à 19-13 dans le match d’ouverture.

Une série d’erreurs, dont un large smash et trois tirs ratés, ont permis à Zhao de revenir à 19-19. Cependant, le Chinois en a envoyé un au filet et l’Indien a ensuite produit son retour de coup droit caractéristique pour empocher le match.

Le deuxième match était une affaire oubliable car Prannoy avait l’air mal à l’aise. Les Chinois ont pris une énorme avance de 11-1 à la pause alors que Prannoy a décidé de conserver son énergie.

Dans le match décisif, Prannoy a semblé erratique mais a réussi à rester en lice avec un mince avantage d’un point à l’intervalle. Cependant, des erreurs se sont glissées dans son jeu alors que Zhao a pris une avance de 15-12 avant de passer à 18-13.

Un rallye de 43 coups s’est terminé avec Zhao déchaînant un smash alors que les Chinois ont rapidement saisi trois balles de match. Prannoy en a sauvé un avec un revers de fouet, avant que les Chinois ne produisent un autre vainqueur pour réaliser son rêve.

