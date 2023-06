Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy continuent leur marche vers l’immortalité

Aucun adjectif ne peut rendre justice à cette performance impressionnante dans l’événement Super 1000 BEF de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy. Sterling, superbe, superlatif, fantastique, exceptionnel, époustouflant, tous ces mots pâlissent devant ce que les deux ont réalisé. Même le fait qu’ils aient probablement remporté le plus gros chèque de paie de 76 lakh INR – le plus élevé jamais remporté par un joueur ou une paire indienne n’a aucun statut dans la façon dont ils ont joué tout au long des cinq jours à Jakarta.

Ils ont battu à la fois les duos indonésiens les mieux classés et les champions du monde actuels Aaron Chea et Soon Wooi Yik de Malaisie (deuxième tête de série). La victoire en finale contre la paire malaisienne était la cerise sur le gâteau pour les Indiens car ils avaient perdu contre eux lors des huit rencontres précédant cet événement. C’était une douce revanche pour Shetty et Rankireddy. Ils entrent maintenant dans les championnats du monde en août en tant que grands favoris pour le titre. Ce tournoi a été bon pour l’équipe indienne, mais voyons comment le drame s’est déroulé pour le duo de double dynamique.

Les frères français Popov (Toma Junior et Christo) ont été les premières victimes des Indiens. Popovs a perdu le premier et a pris sa retraite blessé en raison d’une blessure.

Hae Ji Ting et Zhou Hua Ding de Chine étaient les suivants. Cette paire chinoise de haut niveau a été démolie avec une efficacité clinique par nos garçons 21-17, 21-15. Les Chinois n’ont jamais eu la moindre chance car les Indiens étaient toujours devant confortablement aux points.

Rankireddy était dans ses éléments alors qu’il frappait l’oiseau partout sur le terrain opposé, perçant des trous avec la vitesse et la puissance de ses coups. Leur prochain match était contre les Indonésiens les mieux classés – Fajar Alfian et Mohd Ardianto. Et ce fut probablement la meilleure sortie de Shetty et Rankireddy. Les Indonésiens n’ont jamais su ce qui les frappait. Devant une foule partisane criant pour leur sang, Shetty et Rankireddy ont juste écarté tous ces irritants et se sont taillé une superbe victoire dans un match presque à sens unique 21-13, 21-13. Les Indonésiens ont été faits pour avoir l’air de piétons.

La légende du badminton indien Leroy D’sa a été vraiment étonné de la façon dont nos garçons se sont formés. « Je suis étonné de la façon dont nous avons joué. Chirag a été brillant dans tous les matchs, faisant enfin ce qu’il était censé faire. Transformer brillamment la défense en attaque, avec des coups et contre-coups, en prenant une position droite pour que son partenaire soit à l’abri des attaques.

« Chirag l’a fait avec brio tout au long de l’événement. Ils ont également joué avec beaucoup de confiance et d’assurance. Ils n’ont jamais permis aux Indonésiens de mener ni même de s’approcher d’eux au score. Je n’ai aucun doute en disant que ces deux-là sont les meilleurs joueurs de double que l’Inde ait produits. »

Bien que nous ayons joué une affaire difficile de trois matchs contre les Coréens en demi-finale, Leroy dit que le long match ici les a préparés pour une performance scintillante en finale. Kang Min Hyuk et Seo Seung Jae ont failli bouleverser l’applecart, mais les Indiens l’ont emporté après 73 minutes de badminton palpitant 17-21, 21-19, 21-18.

En finale, nos garçons ont rencontré leur vieil ennemi de Malaisie à Chia Aaron et Yik Soh Wooi, mais ils étaient bien préparés et ont réussi à attaquer l’ennemi.

« Shetty a rassemblé le filet comme jamais auparavant en créant des ouvertures alléchantes pour Rankireddy. La paire malaisienne a finalement embrassé l’exploit de balletic de la combinaison indienne et a perdu en deux matchs consécutifs 17-21, 18-21 en 43 minutes », a déclaré le septuple champion national Leroy D’sa.

C’était la domination à son meilleur. Les Indiens étaient bien préparés et savouraient clairement cette victoire.

Mathias Boe, l’entraîneur danois, toujours à Jakarta, a déclaré qu’il était vraiment fier de la façon dont ses élèves ont joué. « Je pense que la grande différence aujourd’hui, c’est qu’ils n’ont pas paniqué. Chaque fois que nous étions à terre, les garçons jouaient un jeu de patience et étaient solides en défense. Nous avons fait des erreurs, mais cette fois pas tant que ça. Nous avons fait en sorte que les Malais travaillent dur pour leurs points. Chaque fois que nous attaquions, nous ne montrions aucune pitié, mais continuions à les attraper dans la jugulaire. Nous avons gardé la domination avec nous la plupart du temps. Un bon service contrôlé a également aidé. »

« Je pense que les garçons ont extrêmement bien fait contre les Chinois et le duo indonésien. Des mouvements rapides et bons, de bonnes ouvertures l’un pour l’autre—P pense que tout cela les a beaucoup aidés. Il était important que nous fassions bien ici après la déception à Singapour et en Thaïlande et la coupe Sudirman. »

Si les deux continuent dans la même veine à partir de ce tournoi, nous aurons une paire légendaire entre nos mains. Bon à tous points de vue pour l’Inde.

En fait, Shetty et Rankireddy ont passé 13 mois étonnants sur le circuit. Je ne pense pas qu’un sportif indien ait remporté autant de titres d’affilée. La médaille d’or à la coupe Thomas en mai dernier a été suivie d’une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth et d’une médaille d’or au Badminton Asie et d’une médaille de bronze aux championnats du monde. Ensuite, ils ont remporté les Open de France et de Suisse et maintenant ce titre Super 1000 à Jakarta. Ce sont déjà des légendes. Et s’ils continuent à remporter des titres aux plus hauts niveaux du jeu, ils marcheront vers des royaumes d’immortalité.