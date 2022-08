Chirag Shetty et Mathias Boe sur la révolution du double du badminton indien

Pendant de longs événements de double et les joueurs de double étaient les demoiselles d’honneur et jamais la mariée. Les spécialistes de l’événementiel et du double ont été relégués à l’écart. Ils ont remporté des matchs cruciaux pour l’Inde mais n’ont pas été appréciés par l’association indienne de badminton (BAI). Ainsi, alors que Prakash Padukone et Syed Modi ont été félicités partout, le même respect n’a pas été accordé à Leroy D’sa ou Uday Pawar, d’excellents spécialistes du double à part entière.

Mais tout cela a changé ces dernières années avec l’émergence de Chirag Shetty et de Satwiksairaj Rankareddy. Ce duo dynamique a représenté presque toutes les meilleures paires du monde et avait atteint un classement mondial élevé de 7. Cette année, en particulier, le duo a remporté deux des trois majeures, l’or de la coupe Thomas et l’or CWG en double masculin.

Et l’entraîneur Mathias Boe a fait un excellent travail avec la paire sans aucun doute. Le médaillé d’argent olympique du Danemark était un as de son temps. Totalement professionnel, Boe a réussi à changer le visage du badminton indien en ce qui concerne le double. Dans cette interview complète, Chirag parle de l’impact que Boe a eu en double. Et Boe du talent en Inde et de la façon dont le monde regarde nos sosies.

Lorsqu’on a demandé à Shetty quel avait été l’impact de Mathias Boe sur la scène indienne du double en général et sur Saisatwik Rankareddy et lui-même, il a mentionné que les prouesses tactiques du Danois étaient un facteur qui le faisait se démarquer.

“Eh bien, l’entraînement sous Boe a été vraiment bénéfique non seulement pour nous mais pour l’ensemble du camp de double. Il nous entraîne dur et l’entraînement est très tactique. Tout le monde peut jouer au badminton, tout le monde peut smash ou drop mais quand et où smash est la clé. Ses apports tactiques à des étapes cruciales sont vraiment utiles. C’est un grand changement qu’il a apporté à notre jeu. »

Boe a fait un travail fantastique avec les gars indiens car les garçons semblent très heureux de travailler avec lui. Et le joueur de 42 ans a le sentiment que le jeu vient naturellement aux Indiens.

“C’est sûr que je vois beaucoup de talent en Inde. Ce [talent] doit être là, avec 1,3 milliard de personnes. Le jeu est facile pour les Indiens. Ce n’est pas comme le basket-ball ou le volley-ball où une hauteur supplémentaire est nécessaire », a expliqué l’entraîneur.

« Les Indiens sont très rapides et athlétiques. Et maintenant, avec tant d’académies et de courts à venir, il y a un grand potentiel de badminton. L’Inde ne fait que monter. Ce que nous voyons aujourd’hui n’est que la pointe de l’iceberg. De plus en plus de joueurs viendront prendre la place du talent.

“Je vois un grand avenir ici”, a déclaré Boe.

Shetty et Satwiksairaj ont passé de fantastiques derniers mois. La paire a remporté l’or de la Coupe Thomas, l’or du CWG et deux des trois tournois majeurs. Et avant les prochains championnats du monde, le joueur de 25 ans originaire de Mumbai estime que son partenaire et lui-même ne peuvent désormais plus être pris à la légère.

«Nous voulions vraiment bien faire à la coupe Thomas et au CWG et nous avons atteint notre objectif. En venant aux championnats du monde, nous nous sommes entraînés dur et nous sommes confiants de faire un bon spectacle.

« Une chose est sûre, personne ne peut nous prendre à la légère maintenant. Gagner le titre serait fantastique. Nous prendrons un match à la fois et nous voulons approfondir le tournoi », a affirmé Shetty.

Boe trouve à son goût le style de jeu affirmé de la paire tant il loue cette qualité du duo qui lui plaît le plus.

« De toute évidence, leur force est leur jeu agressif. Chirag est très rapide sur le net tandis que Satwiksairaj est l’un des smashers les plus durs au monde aujourd’hui. S’ils obtiennent le premier ascenseur, ils sont vraiment difficiles à contrôler.

Bien que le navetteur danois ait toujours le sentiment qu’il y a quelques aspects sur lesquels la paire peut travailler pour pousser son jeu à ses limites.

« Oui, il y a toujours quelque chose à travailler. Le joueur de badminton complet n’est pas encore né », rit-il.

« Ce ne sera jamais le cas. Donc, dans la pratique, nous essayons de relever la barre à chaque fois. Nous ne sommes jamais satisfaits de gagner des titres aussi. Il y a toujours quelque chose que nous devons retourner à la planche à dessin pour aplanir.

«Donc, nous nous battons tous les jours et jouons différents exercices. Je ne peux pas vous le dire. C’est notre secret. Et nous avons faim de succès et je m’assure que nous restons affamés, c’est mon devoir », a expliqué Boe.

À l’époque, les joueurs de double n’avaient jamais eu la reconnaissance qu’ils méritaient et se retrouvaient toujours en marge de la fête, tandis que les joueurs de simple défilaient avec jubilation.

Mais, Shetty dit que le scénario contemporain est différent de celui des temps passés.

“Eh bien, aujourd’hui, l’histoire est très différente. Vous avez le BAI, le SAI (Sports Authority of India), le programme TOPS, mon employeur – le CIO, et des fondations sportives comme Gosports qui nous soutiennent.

“C’est donc un effort collectif. Et les gens perçoivent aujourd’hui que le double est également une bonne option de carrière. De plus, le double est également un sport médaillé aux Jeux olympiques, tout comme le simple. Et avec de bonnes performances, les joueurs de double arrivent sous les feux de la rampe.

“Donc, comme je l’ai déjà dit, il s’agit d’un effort collectif de nombreuses agences. Beaucoup de sang neuf arrive en tant que spécialistes du double. Alors oui, c’est une période vraiment excitante pour les doubles en Inde.

Shetty et son partenaire de double Satwiksaiaj sont connus pour leur agilité et leur rapidité sur le terrain. Et le joueur basé à Mumbai estime que c’est quelque chose qui vient naturellement au duo, mais souligne également qu’ils travaillent à l’amélioration de leurs atouts grâce à des exercices d’entraînement ciblés et dédiés.

« Oui, cela nous vient naturellement. Nous sommes à la fois grands et dégingandés avec une bonne portée. Les entraîneurs avec lesquels nous travaillons – je travaille avec Ganesh et Satwik travaille avec quelqu’un d’autre – et nous veillons à ce qu’il y ait beaucoup de travail d’agilité dans notre entraînement quotidien ainsi que l’entraînement en force. Tout cela nous vient naturellement et nous en profitons.

Boe a parlé de l’avenir du contingent indien de double et de la façon dont le couple de Shetty et Rankireddy a établi les normes à imiter pour les jeunes.

“Eh bien, c’est aux nouveaux joueurs d’apprendre comment Satwik et Chirag sont arrivés là où ils sont arrivés. Ils devraient les imiter. Kapila et Arjun arrivent très vite.

« Satwik et Chirag ont ouvert la voie et maintenant vous n’avez plus à regarder uniquement les Indonésiens ou les Danois à la télévision. Vous avez vos propres collègues avec qui rivaliser.

“Le jeune talent doit avoir la bonne attitude et avoir la soif de réussir comme Satwik et Chirag l’ont fait. Aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir une force de banc solide et pourquoi les nouveaux joueurs ne peuvent pas aspirer à être meilleurs que Satwik et Chirag », a conclu le Danois.

