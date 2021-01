En double masculin, MR Arjun et Dhruv Kapila affronteront l’équipe malaisienne d’Ong Yew Sin et Teo Ee Yi, tandis que Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy entameront leur défense du titre contre les adversaires sud-coréens Kim Gi Jung et Lee Yong Dae.

La Fédération mondiale de badminton (BWF) a annoncé plus tard mardi que Saina et Prannoy pourraient concourir, la Badminton Association of India (BAI) a déclaré que « la participation de Kashyap dépendra du résultat de son test », réalisé mardi après-midi.

Outre le trio indien, l’Allemand Jones Ralfy Jansen et l’Egyptien Adham Hatem Elgamal avaient également été testés positifs après les tests de lundi. Alors que la décision de Jansen a également été annulée et qu’il peut désormais concourir, Elgamal a été contraint de se retirer car son test d’anticorps était négatif, a déclaré BWF.

Les trois joueurs joueront leur match de premier tour reprogrammé mercredi.

« Nehwal, Prannoy et Jansen ont été testés positifs au test PCR mais leur anticorps IgG était positif. Un test anticorps positif signifie qu’une personne a été infectée par le virus Covid-19 à un moment donné dans le passé. Cela ne signifie pas qu’elle est actuellement infectée . Le trio a tous contracté Covid-19 à la fin de 2020. Le comité était convaincu qu’ils ne sont pas infectés et ne présentent pas de danger pour le tournoi », a déclaré le communiqué de la BWF.

Saina et Prannoy avaient auparavant été contraints de se retirer du tournoi après avoir été testés positifs aux tests Covid-19 qui ont été effectués lundi. Kashyap, le mari de Saina, a également dû se retirer car il partageait une chambre avec Saina et a été invité à se mettre en quarantaine.

Quelques heures après avoir annoncé mardi le retrait des trois joueurs, la Fédération mondiale de badminton (BWF) a déclaré que Sain et Prannoy avaient été testés une deuxième fois et avaient produit des résultats positifs. Cependant, un groupe de travail de six médecins qui a été formé pour le tournoi par le gouvernement thaïlandais avait déterminé que le couple n’était pas actuellement « non infecté et ne constituait pas un danger pour le tournoi ».

PV Sindhu a subi une défaite choc à son retour au badminton international, perdant en trois matchs contre la Danoise Mia Blichfeldt lors du premier tour du YONEX Thailand Open Super 1000 ici mardi.

Des mois après que la pandémie de COVID-19 a perturbé le calendrier international, Sindhu, sixième tête de série, est revenu à l’action avec une défaite 21-16 24-26 13-21 contre le numéro 18 mondial Blichfeldt dans une bataille de 74 minutes.

La défaite a mis fin à la campagne de l’Inde en simple féminin alors que l’autre prétendante Saina Nehwal a été expulsée après avoir été testée positive au COVID-19 à la veille du tournoi.

En simple messieurs, le numéro 13 mondial B Sai Praneeth a également subi une défaite consécutive face au Thaïlandais Kantaphon Wangcharoen à son retour à la compétition.

Praneeth s’est incliné 16-21 10-21 contre le n ° 15 mondial Wangcharoen pour seulement sa deuxième défaite contre le joueur thaïlandais.

La paire indienne de double mixte de Satwik et Ashwini a remporté une victoire de 21-11, 27-29, 21-16 sur la paire indonésienne de Hafiz Faizal et Gloria Widjaja. Le duo féminin du double Ashwini et N Sikki Reddy a perdu 16-21 7-21 contre le couple coréen Kim So Yeong et Kong Hee Yong, quatrième tête de série.