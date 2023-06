Chipotle veut que vous pensiez au compostage avant que le bol de burrito ne soit saccagé

Avec des plans d’ouverture de plus de 250 nouveaux restaurants par an, Laurie Schalow, directrice des affaires générales et de la sécurité alimentaire de Chipotle, a déclaré que la réduction des déchets est une stratégie clé et que Chipotle veut « construire ce muscle » dans toute l’organisation. Le moment le plus facile pour mettre en place un restaurant pour le compostage est lors de sa construction, a-t-elle déclaré, la modernisation des restaurants existants étant une tâche plus difficile.

L’accent mis sur la réduction des déchets est poursuivi parallèlement à d’autres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance, tels que l’augmentation de l’achat de produits locaux et l’amélioration du taux de rétention des employés diversifiés dans certains postes. L’accent mis par la société sur ces questions se reflète dans la rémunération des dirigeants liée aux objectifs, les primes incitatives annuelles des dirigeants, y compris le PDG Brian Niccol, ayant un impact positif ou négatif allant jusqu’à 15 %. C’est la troisième année consécutive que Chipotle a fixé des objectifs de rémunération des dirigeants liés à l’ESG, et il a déplacé l’objectif environnemental spécifique vers le compostage après avoir mis l’accent sur la réduction d’au moins 5 % des émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 – il a atteint une réduction de 13% par rapport à 2019, a indiqué la société.

En 2022, Chipotlé a détourné 49% de ses déchets globaux des décharges, totalisant plus de 196 000 tonnes, selon le rapport de développement durable de l’entreprise. Le compostage en a été un élément clé pour Chipotle, et la chaîne de restauration rapide et décontractée élargit cette priorité cette année. En 2023, Chipotle s’est fixé pour objectif d’instaurer des programmes de compostage dans au moins 23 % de restaurants supplémentaires, soit environ 234 emplacements supplémentaires. Environ 32% des plus de 3 200 restaurants de Chipotle ont composté en 2022, selon son rapport de développement durable.

Chipotle est habitué aux clients qui entrent dans ses restaurants et prennent un moment pour choisir entre un bol, un burrito ou une salade, ou quelle protéine ou quel légume ils veulent le remplir. La chaîne espère également que les clients prendront un moment lorsqu’ils quitteront le restaurant pour s’assurer qu’ils mettent leurs déchets dans la bonne poubelle, aidant ainsi les efforts de compostage et de recyclage de Chipotle.

Tous les déchets qui entrent dans la fabrication des aliments chez Chipotle, et tous les restes, sont compostables, ainsi que de nombreux articles de l’entreprise, comme les bols à burrito, les sacs, les serviettes et les plateaux à quesadilla. Chipotle a été en mesure de résoudre certains des problèmes traditionnels qui empêchaient d’autres produits d’être compostés ou recyclés. Par exemple, à l’intérieur des gobelets en papier, il y a une doublure en plastique qui lui permet de contenir des liquides. Chipotle a travaillé avec ses fournisseurs pour trouver un bioplastique qui permet au gobelet d’être compostable, a déclaré Lisa Shibata, directrice de la durabilité chez Chipotle.

Un autre défi a été de faire face aux réglementations locales concernant le compostage et le recyclage. Dans certaines juridictions, les produits compostables doivent être à base de fibres, tandis que dans d’autres, les produits compostables à base de plantes sont acceptés. Il n’y a pas de loi ou de réglementation nationale globale sur le compostage aux États-Unis. les entreprises locales de compostage le font.

Une grande partie du compostage est toujours axée sur les déchets de jardin plutôt que sur les déchets alimentaires, a déclaré Franciosi, et il estime qu’il existe environ 2 500 installations de compostage aux États-Unis qui ne comprennent pas uniquement des décharges de feuilles ou d’autres dépôts de déchets de jardin. Il existe actuellement deux projets de loi axés sur le compostage aux États-Unis, l’un qui financerait les infrastructures de compostage et l’autre pour fournir de meilleures données sur les installations de compostage et de recyclage, Franciosi affirmant que ce dernier problème est peut-être l’une des raisons pour lesquelles il n’y en a pas eu autant. se concentrer sur l’industrie.

« L’EPA suit beaucoup de choses, l’USDA suit beaucoup de choses. Personne ne suit le compost et le recyclage est dans le même bateau », a-t-il déclaré. « Personne ne sait vraiment combien nous recyclons ici aux États-Unis, c’est juste stupide. »

L’infrastructure est essentielle pour Chipotle, a déclaré Shibata, car il existe de nombreux restaurants Chipotle dans des zones où il n’y a pas d’installation capable de composter certains articles. Elle voit de plus en plus de juridictions pousser vers plus de compostage et a déclaré que l’accent mis par des entreprises comme Chipotle sur le compostage contribuera à générer une dynamique. « Il y a plus de valeur économique pour [waste management] entreprises à offrir le compostage », a-t-elle déclaré.

Mais autant que Chipotle peut faire pour rendre ses produits compostables et travailler avec les parties prenantes pour être plus respectueux du compost, il doit également s’assurer que les clients font leur part. Récemment, le conseil d’administration de l’entreprise a reçu une mise à jour sur les efforts de développement durable et le sujet de la façon dont les clients trient leurs déchets a été abordé, a déclaré Schalow.

« Nous pensons que c’est simple parce que nous mettons une photo, donc si vous voyez une fourchette, vous mettez votre fourchette à cet endroit, mais les gens sont pressés », a-t-elle déclaré. « Nous savons qu’il y a du travail que nous pourrions faire pour éduquer les consommateurs. »

Des entreprises comme Chipotle, où les dirigeants mettent leur argent en jeu pour la réduction des déchets, peuvent aider à changer l’état d’esprit des consommateurs, a déclaré Schalow. Mais une partie de cette éducation viendra à mesure que les efforts de compostage à travers les États-Unis se développeront. Le conseil municipal de New York a récemment voté pour rendre le compostage des restes de nourriture obligatoire pour tous les résidents à partir de 2024, bien que cela soit bien en retard sur les efforts déployés sur la côte ouest, où des villes comme San Francisco et Seattle ont des exigences similaires depuis plus d’une décennie.

« Les entreprises qui fixent des objectifs de réduction des déchets auront un impact important sur les consommateurs », a-t-elle déclaré. Mais elle a ajouté que l’adoption du compostage comme comportement résidentiel sera la clé. Alors que le compostage devient une tâche que les gens font à la maison, « plus de gens en seront conscients et voudront faire ce qu’il faut et faire le pas supplémentaire et dire » cet article appartient à ce bac « , plutôt que de mettre tout le bac dans un seul », dit-elle.