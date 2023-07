Chipotle teste un robot pour préparer des avocats au guacamole

Avocats tranchés, évidés et pelés par le robot Autocado créé par Chipotle et Vebu Labs.

Sweetgreen a récemment ouvert un site à Naperville, dans l’Illinois, où il fabrique ses salades et ses bols chauds sur une chaîne de montage automatisée. Starbuck investit dans du matériel de préparation du café qui crée moins de travail pour les baristas. Les chaînes de restauration rapide telles que Carl’s Jr. utilisent un logiciel d’intelligence artificielle pour prendre les commandes au volant.

Les annonces interviennent alors que l’entreprise et ses concurrents ont expérimenté la robotique et d’autres formes d’automatisation. L’industrie de la restauration au sens large est aux prises avec une main-d’œuvre en baisse et des salaires en hausse.

La chaîne fast-casual a développé le robot collaboratif, ou cobot, en partenariat avec Vebu Labs, une startup de robotique basée en Californie. Chipotle a également annoncé mercredi que sa filiale de capital-risque de 50 millions de dollars, Cultivate Next, investit dans Vebu. Les conditions financières n’ont pas été divulguées.

Grillades mexicaines au chipotle a développé un robot capable de couper, évider et éplucher les avocats utilisés dans son guacamole alors que l’industrie de la restauration fait face à une pénurie de main-d’œuvre soutenue.

Pour préparer les avocats à l’aide de l’Autocado, les employés de Chipotle chargent l’appareil avec une caisse complète de fruits mûrs. L’Autocado peut supporter jusqu’à 25 livres à la fois.

Ensuite, la machine oriente verticalement les avocats, les coupe en deux et enlève leurs noyaux et leur peau. Un bol au fond recueille les fruits, que les employés peuvent ensuite écraser à la main et mélanger avec le reste des ingrédients du guacamole.

Chipotle veut toujours que les employés participent à la fabrication de leur guacamole.

« Il n’est pas prévu de tester le guac automatisé fabriqué dans notre restaurant », a déclaré à CNBC Curt Garner, directeur de la technologie de Chipotle.

Les employés n’ont pas à surveiller l’Autocado pendant qu’il prépare les avocats et peuvent même utiliser le haut de l’appareil comme plus d’espace de comptoir pour préparer d’autres ingrédients.

Le prototype est « très proche » de la conception pour la fabrication, selon Garner. Chipotle prévoit de tester l’Autocado dans les restaurants plus tard cette année.

À terme, Vebu prévoit d’ajouter des capacités d’apprentissage automatique et des capteurs à l’Autocado qui l’aideront à évaluer la qualité des avocats.

La préparation des avocats pour le guacamole est régulièrement l’une des tâches les moins préférées des employés, a déclaré Garner. C’est aussi l’une des tâches les plus dangereuses dans les cuisines Chipotle, entraînant parfois des blessures au couteau.

En plus d’économiser du temps et des coûts de main-d’œuvre, le robot pourrait également réduire le gaspillage alimentaire. Si la chaîne déploie l’Autocado sur son empreinte de plus de 3 100 emplacements, cela pourrait aider à économiser des millions de dollars sur les avocats chaque année, a déclaré la société.

Malgré ces économies, le guacamole coûtera probablement encore plus cher aux clients.

« Ça vaut le coup », a déclaré Garner.

Chipotle a testé l’automatisation pour d’autres tâches de cuisine. Depuis septembre, l’un des sites californiens de l’entreprise utilise Chippy, un fabricant autonome de chips de tortilla créé par Miso Robotics, une filiale de Vebu.

« Nous avons encore quelques mois de ce test de restaurant avant de prendre officiellement la décision s’il y a d’autres refactorisations à faire ou si [Chippy is] prêt à aller dans un autre restaurant », a déclaré Garner.

Garner a ajouté que la société explorait davantage d’opportunités pour automatiser la préparation des ingrédients et utiliser l’intelligence artificielle pour prédire la quantité de nourriture à préparer.