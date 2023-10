Chipotle teste l’automatisation des bols à burrito et des salades

Un bol de burrito fini assemblé par la technologie d’automatisation de Chipotle et Hyphen.

Grill mexicain chipotle teste si l’automatisation peut fabriquer des bols à burrito et des salades pour les clients.

C’est la deuxième fois que la chaîne de burrito annonce publiquement l’automatisation des tests dans son centre d’innovation. Chippy, la première incursion de Chipotle dans l’automatisation, est un robot qui fabrique des chips tortilla. La société a commencé à tester Chippy dans un restaurant californien il y a un an après avoir réussi la première série de tests.

Des restaurants allant de Vert doux à Starbucks ont investi dans l’automatisation pour réduire les coûts de main-d’œuvre et améliorer la cohérence et la rapidité des commandes. Mais la robotique et les logiciels d’intelligence artificielle peuvent être coûteux, il faudra donc probablement des années avant que la technologie ne s’avère rentable pour les restaurants.

Pourtant, de nombreux opérateurs fondent de grands espoirs quant à l’avenir de l’automatisation dans le secteur de la restauration. Sweetgreen a ouvert son premier site automatisé en mai et le PDG Jonathan Neman s’attend déjà à ce que tous les futurs restaurants de la chaîne soient automatisés dans cinq ans.

Le test Chipotle annoncé mardi fait partie d’une collaboration avec Hyphen, une startup qui tente d’automatiser les cuisines des restaurants. L’année dernière, Chipotle a investi un montant non divulgué dans Hyphen, anciennement connu sous le nom d’Ono Food. La startup est valorisée à 104 millions de dollars, selon PitchBook.

Tous les restaurants Chipotle disposent de deux lignes de fabrication pour assembler les commandes : une à l’avant pour les convives qui commandent en personne et une autre en cuisine pour les commandes numériques. Selon Chipotle, environ les deux tiers de toutes les commandes numériques Chipotle sont soit des bols de burrito, soit des salades.

Le robot Hyphen réalisera des bols à burrito et des salades pour les commandes numériques uniquement. La technologie déplace les bols sous la ligne de fabrication numérique pour distribuer les bons ingrédients. Simultanément, un employé peut assembler des commandes numériques pour d’autres articles, tels que des tacos, des quesadillas et des burritos, sur la ligne de fabrication numérique. Lorsque le robot a fini de passer une commande, il renvoie le bol ou la salade à la surface afin que les employés puissent emballer correctement la commande.