Chipotle, Taco Bell, Chili’s, Del Taco

Il existe plusieurs façons de célébrer la célébration mexicaine souvent méconnue du Cinco de Mayo.

Remplissez l’assiette avec des burritos gratuits, des offres de tacos, des spécialités margarita et une pizza Hungry Howie pour 5,55 $.

Cinco de Mayo reconnaît la victoire de l’armée mexicaine sur la France en 1862, mais ce n’est pas considéré comme un jour férié fédéral mexicain. Ce n’est pas la fête de l’indépendance du Mexique, célébrée le 16 septembre.

Le 5 mai est devenu plus un jour pour les gens de consommer de la nourriture, des boissons et de la culture mexicaine.

Chipotle Mexican Grill a ramené son jeu-questionnaire populaire pour Cinco de Mayo et 250 000 codes de réduction gratuits sont à gagner jusqu’à vendredi sur www.chipotleiq.com.

Les gagnants reçoivent un code de coupon pour un menu régulier gratuit d’une valeur maximale de 8 $ à l’achat d’un plat à prix régulier. Les codes expirent sept jours après réception et peuvent être utilisés sur les burritos, bols à burrito, tacos et quesadillas.

Il existe également une deuxième façon de gagner un prix de Chipotle. Sur Cinco de Mayo (mercredi), Chipotle offrira cinq cartes-cadeaux Chipotle de 500 $ sur sa page Instagram pour que les cinq derniers fans commentent «dernier» sur le post Cinco de Mayo de Chipotle avant 17 h 55 HE.

Cinco de Mayo 2021 cadeaux, offres

Les offres suivantes sont disponibles dans les succursales participantes du pays le mercredi, sauf indication contraire. Les fournitures sont limitées.

7 onze: La chaîne de dépanneurs offre aux membres de 7Rewards une petite boisson Slurpee pour 1 $ avec quatre mini tacos gratuits le mercredi.

Restaurant et brasserie BJ’s: Pour l’été, la chaîne a présenté un nouveau vol Margarita, qui comprend quatre des margaritas emblématiques de BJ.

Pizza Blaze: La chaîne distribuera plus de 50 000 mini bouteilles de Tajín dans les restaurants du pays avec des commandes de pizza mercredi, jusqu’à épuisement des stocks. Blaze propose également une nouvelle pizza au poulet Chipotle Ranch, disponible pour une durée limitée.

Ailes sauvages de buffle: La chaîne propose trois options de margarita qui peuvent être mélangées avec sa nouvelle offre de tequila, Corazon Reposado Tequila, y compris l’Hibiscus Margarita, Platinum Margarita et Red Bull Sunrise.

Chili’s: Il y a cinq boissons différentes pour 5 $ mercredi, y compris Presidente Margarita, Cheers to Patrón, Cuervo Blue et Frose ‘ritas et une sélection de brouillons. La chaîne organise également une chasse au trésor dans cinq villes des États-Unis – Atlanta, Las Vegas, Nashville, Tampa et San Antonio – où des piñatas seront cachées avec une carte-cadeau et des marchandises Chili de 500 $. Il y aura cinq pinatas cachées par ville et 25 gagnants. Des indices seront publiés sur les pages Instagram et Twitter du Chili à partir de 10 h HE mercredi.

Grillades mexicaines chipotle: Le concours de cinq jours a débuté lundi sur www.chipotleiq.com et se poursuit jusqu’à 23 h 59, heure du Pacifique. Il y aura 50 000 prix remis chaque jour aux premières personnes qui répondront correctement aux 10 questions.

Cholula: La marque de sauce piquante propose mercredi «Cholula Burrito Insurance» dans les restaurants locaux et nationaux de Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles et New York via DoorDash avec le code promo BURRITODOWN. Avec le code obtenez 20 $ sur une commande qui comprend un burrito. En savoir plus sur cholula.com.

Chuy: La chaîne organise un happy hour toute la journée le mercredi pour Cinco de Mayo avec des réductions sur les tecate, les bières domestiques, les tinis originaux du Texas et les ritas maison. Commandez une Grande ‘Rita et conservez la coupe commémorative. Il y aura également des flotteurs de tequila à 1 $ mercredi.

Del Taco: Obtenez un Crunchtada gratuit avec tout achat de 3 $ mercredi avec l’application de la chaîne. Choisissez parmi Crunchtada Tostada, Queso Beef Crunchtada ou Poulet Guacamole Crunchtada.

El Pollo Loco: Obtenez cinq Tacos al Carbon pour le prix de deux mercredi et les membres Loco Rewards qui commandent via l’application reçoivent une bouteille gratuite de sauce piquante Tapatío. Les non-membres doivent présenter un coupon pour obtenir l’offre de tacos.

Freebirds World Burrito: Obtenez un côté gratuit de chips et trempez mercredi avec un achat de 25 $ ou plus en magasin et en ligne sur le site Web de la chaîne. Choisissez entre le blanco, le guacamole ou la salsa de Freebirds.

Hornitos Tequila: La marque invite les fans de 21 ans et plus à participer à un concours pour gagner plus de 40 000 $ «en expériences, prix et aventures». Pour en savoir plus sur le concours «Call The Shots», rendez-vous sur CallTheShotsGiveaway.com.

Hungry Howie’s: Jusqu’au mercredi, obtenez une pizza moyenne à garniture unique pour 5,55 $ avec le code promotionnel CINCO en magasin, en ligne et avec des commandes à emporter dans les établissements participants.

Jimmy John’s: Obtenez 5 $ de rabais sur les commandes en ligne et sur les applications de 20 $ ou plus avec le code promotionnel 5OFF20 jusqu’au 13 juin. Le rabais ne peut être combiné avec d’autres offres ou récompenses.

José Cuervo: La marque de tequila s’est associée au rappeur J-Kwon, connu pour son single Tipsy de 2004, pour inciter les fans à «devenir éméchés» lors de la commande de plats à emporter Cinco de Mayo tout au long du mois de mai. Les fans qui obtiennent #TipsyForCinco et donnent un pourboire à leur chauffeur-livreur de 20% ou plus pourraient se faire payer la totalité de leur repas par Cuervo avec remboursement via Venmo. Pour avoir la chance d’être remboursé jusqu’au 9 mai, tweetez une photo de votre reçu qui comprend un pourboire de 20% ou plus à côté du hashtag #TipsyForCinco à @JoseCuervo. Les gagnants quotidiens seront sélectionnés au hasard et remboursés pour leur commande de nourriture via Venmo. Entre le 10 et le 31 mai, essayez une autre chance en téléchargeant les reçus sur www.cuervo.com/tipsyforcinco.

Usine de Kolache: Choisissez deux kolaches Cinco de Mayo et obtenez 1 $ de réduction mercredi avec un coupon qui sera publié sur les réseaux sociaux de la chaîne.

Miller’s Ale House: La chaîne aura 3 $ House Margaritas et 9 $ Margarita Pitchers mercredi.

Modelo: La marque offre 250 000 $ de bière dans le cadre d’un concours Cinco de Mayo qui se termine mardi. Les fans de 21 ans et plus peuvent visiter ModeloCincodeMayo.dja.com pour savoir comment participer pour gagner une bière Modelo gratuite de 10 $ en cadeau électronique.

Grill sud-ouest de Moe: Obtenez cinq fois plus de points de récompense sur toutes les commandes de mercredi. Les nouveaux membres Rewards peuvent également bénéficier de l’offre et s’inscrire sur www.moes.com/rewards.

Restaurant et pub Ninety Nine: La chaîne a une nouvelle Margarita Fabrizia à l’orange sanguine.

Restaurant et bar O’Charley’s:Les margaritas maison coûtent 4 $ et une Margarita à emporter de 40 onces coûte 14,99 $ dans les établissements participants. Pour 2 $ de plus, ajoutez une saveur de fraise, de framboise ou de mangue à la margarita à emporter.

Old Chicago Pizza & Taproom: Jusqu’au 9 mai, la chaîne organise une mini-tournée du Cinco de Mayo avec des bières sélectionnées. Il existe également quatre cocktails sur le thème du Cinco de Mayo: Watermelon Margarita, Mexican Mule, Patron shot et Chocolate Churro shot.

À la frontière: La chaîne propose cinq kits à emporter pour Cinco de Mayo et un Cinco Rita à 5 $ avec Cuervo lors d’un dîner le mercredi. Les 100 premières personnes qui commandent la boisson dans chaque restaurant se décomposent avec un verre à liqueur commémoratif. Les commandes de restauration obtiennent le double de points de récompense mercredi.

Os charbonneux: Obtenez une margarita Corazón Blanco et deux BBQ Street Tacos pour 10 $ mercredi. Salle à manger seulement.

Taco Bell: Les membres récompensés de la chaîne de restauration rapide obtiennent 150 points bonus sur la boîte de 5 $ Construisez vos propres envies et le pack de 15 $ Construisez votre propre taco. En savoir plus sur tacobell.com/taco-moon.

Taco John’s: Jusqu’au mercredi, obtenez cinq tacos softshell au bœuf pour 5,55 $.

Tequila Don Julio: La marque dit qu’elle abandonne « Don Julio Cincos » jusqu’à mercredi, ce qui peut débloquer un crédit de 5 $ ajouté à votre compte Venmo. Trois mille Cincos seront distribués chaque jour. Apprenez-en plus sur les histoires Instagram @DonJulioTequila et glissez vers le haut sur la publication de Don Julio Cinco.

Teremana et The Rock: La marque fondée par Dwayne « The Rock » Johnson donne jusqu’à 1 million de dollars jusqu’à mercredi avec le « Guac on The Rock », une initiative visant à soutenir les bars et restaurants américains. Jusqu’au mercredi, les consommateurs de 21 ans et plus qui achètent un cocktail Teremana avec une commande de guacamole seront remboursés jusqu’à 10 $, qu’ils dînent sur place ou souscrivent à la commande. Visitez GuacOnTheRock.com pour les termes et conditions complets.

Vendredis TGI: La chaîne propose une Margarita Fire-Eating Fireball jusqu’en juin dans le cadre de son menu limité « Under the Big Top ».

Appartements Tijuana: Jusqu’au mercredi, les restaurants proposent une variété d’offres, dont un menu à 5 $ avec des margaritas à 5 $, deux pour des bières à 5 $ et deux pour des tacos à 5 $. Il y a aussi un ensemble spécial de kits de repas tacos, des points de récompense bonus et un spécial traiteur. En savoir plus sur www.tijuanaflats.com/promotions/cinco-2021.

Pics jumeaux: La chaîne proposera des offres Cinco de Mayo qui varient selon le lieu jusqu’au samedi.

Gril WaBa: Pour le mois de mai, la chaîne offre des avocats gratuits avec sa «promotion Half-Ocado». Chaque achat d’une entrée donne droit à un «demi-ocado» gratuit, qui, selon l’entreprise, est «une vraie moitié d’avocat».

Lavage de voiture ZIPS: Obtenez un lavage de voiture de base à 5 $ mercredi avec le code de lavage 5555.

