Chipotle a modifié les prix de ses menus en fonction de l’inflation alimentaire, mais il lui reste encore à les réviser pour tenir compte de la hausse des coûts de main-d’œuvre.

La semaine dernière, les menus de Chipotle ont commencé à afficher des prix légèrement plus élevés. Dans un restaurant de Brooklyn, le prix d’un bol de burrito au poulet à 10,95 $ s’est soudainement élevé. coûte 11,35 $-sans guac, fromage ou quoi que ce soit supplémentaire. La chaîne de grillades mexicaine également hausse des prix des boissons gazeuses, comme l’ont souligné les utilisateurs de Reddit. Mais cette hausse « ne prend en compte aucune partie des salaires californiens qui auront lieu l’année prochaine », a déclaré le directeur financier Jack Hartung lors de la réunion de l’entreprise. appel aux résultats du troisième trimestre le 26 octobre.

À partir d’avril 2024, les employés de la restauration rapide employés dans des restaurants à service rapide comptant 60 emplacements ou plus en Californie sera éligible pour un salaire minimum de 20 $ l’heure, contre 15,50 $ actuellement. Pour Chipotle, le saut sera un peu moins choquant compte tenu de cela paie déjà 17 $ comme salaire de départ dans l’État. Mais l’effet ne sera pas négligeable.

Autour 15% des 3 300 magasins Chipotle sont situés en Californie. L’augmentation du salaire minimum s’ajoutera entre 2,5% et 3% aux coûts globaux de main-d’œuvre de l’entreprise.

Bien que Chipotle n’ait pas divulgué le niveau exact de prix pour lutter contre cette pression sur les coûts, il est certain qu’il ne l’absorbera pas entièrement. Pour les clients, « il s’agira d’une augmentation de prix comprise dans la fourchette moyenne à élevée, mais nous allons certainement la répercuter », a déclaré le directeur financier.

Un bref résumé des quatre augmentations de prix de Chipotle en deux ans

La rémunération des travailleurs a déclenché des modifications des prix des menus en octobre 2021 aussi. À l’époque, on attribuait un Hausse de 4 % des prix des menus jusqu’au salaire horaire des employés qui s’élève à 15 $ de l’heure.

Entre-temps, l’entreprise a encore augmenté ses prix à trois reprises, notamment plus tôt ce mois-ci, citant l’inflation et la hausse des coûts des ingrédients. Cependant, il affirme que le bénéfice des augmentations des prix des menus de l’année dernière a été « en grande partie compensé par l’inflation de plusieurs coûts alimentaires », notamment le bœuf, le fromage et l’avocat, ainsi que par les prix élevés de l’essence.

Les résultats financiers de Chipotle, en chiffres

11% : Augmentation des ventes d’une année sur l’autre, pour atteindre 2,5 milliards de dollars

37% : Ventes numériques réalisées via le site Web Chipotle, l’application Chipotle ou des agrégateurs de livraison tiers

285-315 : Magasins Chipotle prévoit d’ouvrir en 2024, avec 80% d’entre eux avoir une voie de ramassage numérique des commandes au volant « Chipotlanes »

114 000 : Nombre total d’employés de Chipotle

3% : Augmentation du prix du Chipotle plus tôt ce mois-ci

Citable : la demande pour Chipotle’s reste forte

« Le consommateur est clairement sous pression avec l’inflation au cours de la dernière année et à peu près tout, avec l’essence et l’épicerie et des taux d’intérêt vraiment plus élevés dans tous les domaines. Nous continuons de bien réussir, non seulement en termes de niveaux de revenus, mais aussi avec les revenus les plus faibles. Ils tiennent vraiment bien. Ils tiennent vraiment le coup, à peu près au même niveau que nos niveaux de revenus moyens et élevés. —Le directeur financier Jack Hartung lors de l’appel aux résultats du 26 octobre

Encore une chose : Chipotle ne s’inquiète pas pour Ozempic ou Wegovy

Le popularité croissante des médicaments pour la gestion du poids comme Ozempic et WeGovy, a assombri les perspectives de plusieurs entreprises du secteur alimentaire, en particulier celles de la restauration rapide et de la malbouffe. Walmart, par exemple, a mis en garde contre un léger recul des ventes à mesure que les paniers évoluaient. Le géant des aliments emballés Conagra a déclaré qu’il le ferait pensez à changer la taille des portions si les médicaments contre l’obésité ont un impact. PepsiCo et Coca-Cola ont minimisé la menacemais ils proposent de nombreuses options à faible teneur en calories.

Les observateurs du secteur encouragent les chaînes de restauration rapide comme Domino’s Pizza, McDonald’s, KFC et Krispy Kreme pour repenser leurs offres de menu, inclinant vers un palais plus sain. Chipotle, qui prétend n’avoir constaté aucun impact matériel pour l’instant, affirme que sa nourriture complète déjà les objectifs de perte de poids.

« Notre alimentation est une bonne solution. Parce que c’est propre, ce n’est pas frit », a déclaré le PDG Brian Niccols lors de la conférence téléphonique sur les résultats. “Cela permet ensuite aux gens de personnaliser un repas qui correspondrait à leur régime alimentaire qu’ils tentent d’atteindre, qu’ils prennent des médicaments GLP-1 ou qu’ils suivent un régime céto, ou un régime Whole30, ou qu’ils insèrent le mode de vie. le régime alimentaire qu’ils suivent ou le médicament lié au style de vie qu’ils pourraient prendre. La bonne nouvelle est que nous sommes en mesure de personnaliser ce régime pour vous avec des aliments propres et préparés de manière très saine.