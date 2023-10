Chipotle poursuivi en justice après qu’une ancienne employée musulmane ait allégué que son manager lui avait arraché son hijab au Kansas

Une agence fédérale a poursuivi Chipotle en justice pour harcèlement religieux au nom d’une ancienne employée musulmane qui allègue qu’un directeur adjoint lui a arraché son hijab dans un établissement du Kansas.

Le procès, que la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi a déposé mercredi devant le tribunal de district américain du Kansas, affirme qu’Areej Saifan a été harcelée par un directeur adjoint qui, pendant plusieurs semaines, lui a continuellement demandé d’enlever son hijab et de lui montrer ses cheveux, même si elle a expliqué que ses demandes étaient inappropriées.

Le harcèlement a culminé lorsque le directeur adjoint a saisi et partiellement retiré le hijab de Saifan, exposant ainsi ses cheveux, selon les documents judiciaires. Le directeur adjoint n’a pas pu être contacté pour commenter, et il n’est pas clair s’il dispose d’une représentation légale.

Une succursale Chipotle à Lenexa, Kan. Google Maps

Le harcèlement aurait commencé début juillet 2021 dans un Chipotle à Lenexa, à 20 minutes de Kansas City, Missouri, lorsque Saifan avait 19 ans. Le directeur adjoint, qui supervisait Saifan, « a commencé à lui demander d’enlever son hijab, lui disant qu’il Je voulais voir ses cheveux », selon le procès.

Saifan a expliqué qu’elle portait le hijab en raison de ses croyances religieuses et a déclaré que ses demandes de voir ses cheveux étaient inappropriées. Le directeur adjoint a continué à demander à Saifan de retirer son hijab, parfois devant d’autres employés, environ 10 à 15 fois par mois, selon le procès.

L’employé s’est plaint auprès d’un chef d’équipe, qui a au moins une fois demandé au directeur adjoint d’arrêter, mais a violé les politiques de Chipotle en ne signalant pas le harcèlement présumé à la haute direction, selon la poursuite.

Le harcèlement a atteint son paroxysme le 9 août 2021, lorsque le directeur adjoint aurait « avancé sur Saifan, tendu la main, attrapé son hijab et tiré d’un coup sec », provoquant l’arrachement d’une partie de celui-ci et la découverte de ses cheveux. Le chef d’équipe auprès duquel Saifan s’était plaint avait été témoin de l’incident, selon le procès.

Saifan a signalé le comportement de la directrice adjointe au responsable de terrain et au directeur du magasin avant de démissionner le lendemain en raison du harcèlement et de l’incapacité de la direction à y remédier, selon le procès.

Dans un communiqué, Laurie Schalow, directrice des affaires générales, a déclaré que Chipotle avait « une politique de tolérance zéro pour toute forme de discrimination » et avait licencié « l’employé en question ».

« Les employés engagés et travailleurs de Chipotle sont ce qui nous rend formidables, et nous encourageons nos employés à nous contacter immédiatement, y compris via un numéro 800 anonyme, pour toute préoccupation afin que nous puissions enquêter et répondre rapidement pour arranger les choses », a déclaré Schalow dimanche. .

La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi allègue que le directeur adjoint a été licencié le 20 août 2021, non pas pour le harcèlement qu’il a subi à Saifan, mais pour avoir eu une relation consensuelle avec un autre employé contraire à la politique de l’entreprise. Le directeur adjoint a continué à travailler au même endroit jusqu’à ce qu’il soit licencié.

Chipotle n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les raisons pour lesquelles le directeur adjoint a été congédié.

Le procès affirme également que Chipotle a exercé des représailles contre Saifan en ne lui prévoyant pas de quarts de travail pendant sa période de préavis de deux semaines et qu’il l’a finalement renvoyée de manière déguisée en raison de sa religion.

La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi demande un procès devant jury et demande à Chipotle d’adopter des politiques garantissant l’égalité d’emploi pour les employés de toutes les religions.

L’agence demande également à Chipotle d’indemniser Saifan pour les pertes financières, ainsi que non financières, telles que la détresse émotionnelle, pour un montant à déterminer lors du procès.