Chipotle paiera 20 millions de dollars aux travailleurs de New York dans le cadre du règlement

Le maire de New York, Eric Adams, et les responsables de la ville ont annoncé mardi que Chipotle avait accepté de verser environ 20 millions de dollars à environ 13 000 travailleurs pour avoir violé leur droit à des horaires prévisibles et à des congés de maladie payés.

Le bureau du maire a déclaré qu’il s’agissait du plus grand règlement de semaine de travail équitable aux États-Unis et du plus grand règlement de protection des travailleurs de l’histoire de New York. Chipotle paiera également 1 million de dollars en sanctions civiles, a déclaré le bureau d’Adams.

Le règlement est le résultat d’une enquête municipale qui a été ouverte après que 160 employés de Chipotle et le 32BJ Service Employees International Union ont déposé des plaintes contre l’entreprise, selon le bureau du maire.

L’enquête a révélé que Chipotle n’avait pas donné aux employés leurs horaires 14 jours à l’avance, les obligeant à travailler du temps supplémentaire sans consentement écrit préalable, et n’avait pas permis aux employés d’utiliser les congés de sécurité et de maladie accumulés, entre autres violations qui surmenaient les employés.

Il s’agissait de violations de la loi sur les congés de maladie et de sécurité payés de la ville de New York, qui est entrée en vigueur en 2014, et de sa loi sur la semaine de travail équitable, qui est entrée en vigueur en novembre 2017.

Le règlement stipule que toute personne qui a travaillé dans un poste horaire pour Chipotle à New York recevra 50 $ pour chaque semaine travaillée entre le 26 novembre 2017 et le 30 avril 2022. Les anciens employés de Chipotle doivent déposer une réclamation pour recevoir leurs paiements, le bureau du maire a dit.

Scott Boatwright, directeur du restaurant de Chipotle, a déclaré dans un communiqué que la société était ravie d’avoir résolu le problème.

“Nous avons mis en œuvre un certain nombre d’initiatives de conformité, y compris des ressources de gestion supplémentaires et l’ajout d’une technologie nouvelle et améliorée de chronométrage, pour aider nos restaurants et nous sommes impatients de continuer à promouvoir les objectifs d’horaires prévisibles et d’accès aux heures de travail pour ceux qui le souhaitent. “, a déclaré Boatwright.

