Chipotle, Microsoft, Alphabet et plus

La signalisation est affichée à l’extérieur d’un restaurant Chipotle Mexican Grill Inc. à San Francisco, Californie, États-Unis, le lundi 20 juillet 2020. Chipotle devrait publier les chiffres de ses bénéfices le 22 juillet.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Chipotle Mexican Grill– Les actions de Chipotle ont bondi de plus de 16 % après que la chaîne de restaurants a annoncé ses résultats trimestriels mardi après la cloche. Les bénéfices se sont améliorés principalement en raison des hausses de prix pour compenser l’inflation, et la société a déclaré qu’une autre augmentation est à venir en août. UBS a réitéré mercredi Chipotle comme un achat après les résultats.

Alphabet – La société mère de Google a bondi de 6% après avoir enregistré une forte croissance des revenus de recherche d’une année sur l’autre au cours du dernier trimestre. Malgré un échec sur les lignes du haut et du bas, les résultats ont été meilleurs que prévu.

Microsoft — Le fabricant de Windows et de Xbox a grimpé de plus de 4 % après avoir publié une prévision de revenus optimiste pour l’année à venir. Cependant, Microsoft a publié des résultats trimestriels qui n’ont pas répondu aux attentes des analystes, tant sur ses résultats que sur ses résultats. Microsoft a enregistré la plus faible croissance des revenus depuis 2020, à 12 % en glissement annuel, au deuxième trimestre.

Shopify — Shopify a avancé de 6 % même si la plateforme de commerce électronique a affiché des résultats décevants et publié de faibles prévisions. Il a déclaré que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt nuiront aux dépenses de consommation, réitérant ce qu’il a dit mardi lorsqu’il a annoncé des licenciements.

Enphase Energy – Le stock d’équipements solaires a grimpé de 18% après avoir affiché de solides résultats au cours du dernier trimestre. Enphase a déclaré que la forte croissance en Europe dans un contexte de flambée des prix du gaz naturel avait aidé les résultats.

PayPal – Les actions de PayPal ont augmenté de 11% à la suite d’un rapport du Wall Street Journal selon lequel l’investisseur activiste Elliott Management a pris une participation dans l’entreprise.

Teva Pharmaceutical – Les actions de la société pharmaceutique basée en Israël ont grimpé de près de 25 % après avoir conclu un règlement provisoire pour payer plus de 4 milliards de dollars pour son rôle présumé dans la crise des opioïdes.

Spotify – Les actions ont augmenté de 14% après que le service de streaming musical a signalé une augmentation de 14% du nombre d’abonnés premium dans son dernier rapport sur les résultats. Spotify a annoncé une perte trimestrielle pire que prévu, mais a dépassé les estimations de revenus des analystes.

Garmin – Les actions de la société d’appareils électroniques ont chuté de plus de 7% après que les ventes du deuxième trimestre aient chuté à 1,24 milliard de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 1,34 milliard de dollars. La société a indiqué un dollar fort et des problèmes de chaîne d’approvisionnement comme raisons de la faiblesse. Le bénéfice par action ajusté de Garmin s’est établi à 1,44 $, soit 4 cents de mieux que les estimations.

Hilton – Le parc hôtelier a augmenté de près de 5 % après avoir dépassé les estimations sur les résultats du deuxième trimestre. Hilton a déclaré 1,29 $ de bénéfice ajusté par action sur 2,24 milliards de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 1,04 $ de bénéfice par action sur 2,08 milliards de dollars de revenus. Hilton a déclaré que son chiffre d’affaires par chambre disponible était en avance de 54% par rapport au même trimestre de l’année dernière. La chaîne hôtelière a également relevé ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

– Tanaya Macheel, Jesse Pound, Sarah Min, Carmen Reinicke et Yun Li de CNBC ont contribué au reportage.