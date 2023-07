Chipotle Mexican Grill va s’étendre au Moyen-Orient avec un premier contrat de franchise à Dubaï et au Koweït

Chipotle Mexican Grill entrera au Moyen-Orient l’année prochaine grâce à son premier accord de franchise qui verra la chaîne américaine ouvrir des restaurants qui vendent des burritos et des tacos à Dubaï et au Koweït.

La société a signé mardi un accord de partenariat avec la société koweïtienne Alshaya Group et a déclaré qu’elle étendrait ses opérations dans la région.

Jusqu’à présent, Chipotle possédait et exploitait tous ses points de vente, dont plus de 3 000 restaurants aux États-Unis et plus de 50 points de vente internationaux.

L’UTILISATEUR DE TIKTOK PARTAGE CHIPOTLE ‘HACK’ POUR OBTENIR 2 $ BURRITO

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La société a déclaré qu’elle explorait des opportunités à l’échelle mondiale pour d’autres accords de franchise.

Alshaya s’est également associé à l’opérateur de la chaîne de café Starbucks et Shake Shack, ainsi qu’aux détaillants de vêtements Victoria’s Secret & Co et American Eagle Outfitters pour ouvrir des points de vente au Moyen-Orient et en Europe.

Les actions de Chipotle ont augmenté d’environ 1 % dans les échanges avant commercialisation.