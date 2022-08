Chipotle Mexican Grill teste du poulet épicé al pastor sur deux marchés

Chipotle Mexican Grill fait monter la température de son poulet grillé.

La chaîne de restaurants a annoncé mardi qu’elle testait un nouveau menu au poulet al pastor dans 94 restaurants des régions de Denver et d’Indianapolis.

L’option al pastor est plus épicée que l’option de poulet standard de Chipotle. Il est grillé et assaisonné d’une marinade d’adobo signature de la chaîne, de piments morita, d’achiote moulu et d’une touche d’ananas.

C’est la deuxième fois en moins d’un an que la chaîne de burrito teste une nouvelle option de poulet. Le lancement national du pollo asado en mars était la première fois depuis la fondation de Chipotle qu’il offrait une autre variante de poulet.

Son test de pollo asado a entraîné des commentaires et des ventes comparables à ceux de sa poitrine fumée, le nouveau menu le plus vendu de la chaîne dans l’histoire récente. Chipotle n’éclate pas les ventes pour les éléments de menu individuels, mais les dirigeants ont qualifié la sortie à durée limitée de pollo asado de succès.

Chipotle vise à annoncer des ajouts à son menu deux à trois fois par an, a déclaré le PDG Brian Niccol lors du dernier appel aux résultats de la société fin juillet. La chaîne est toujours connue pour son menu relativement court, mais sous Niccol, elle s’est diversifiée avec des articles à durée limitée qui attirent les clients dans ses restaurants. Avant de diriger Chipotle, Niccol était directeur général de Taco Bell, qui appartient à Yum Brands et est connu pour son menu varié avec de nombreuses options tournantes.

Le prochain ajout au menu à durée limitée de Chipotle sera probablement le steak Guajillo à l’ail, qui a passé l’étape de test de Chipotle plus tôt cette année.

Les actions de Chipotle ont chuté de 6 % cette année, ce qui donne à la société une valeur marchande de 45,5 milliards de dollars.