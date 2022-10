Chipotle Mexican Grill (CMG) Résultats du troisième trimestre 2022

Les clients commandent dans un restaurant Chipotle du centre commercial King of Prussia à King of Prussia, en Pennsylvanie.

Grillades mexicaines au chipotle a annoncé mardi des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes des analystes alors qu’une nouvelle série de hausses de prix atteignait ses menus.

Le PDG Brian Niccol a déclaré que la société avait vu une “résistance minimale” à la hausse des prix des menus au cours du trimestre, bien que les transactions aient diminué de 1%. Même avec les hausses de prix, il a noté que le prix moyen d’un bol de burrito au poulet, qui représente environ la moitié des commandes américaines, est toujours inférieur à 9 dollars.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 9,51 $ ajusté contre 9,21 $ attendu

Chiffre d’affaires : 2,22 milliards de dollars contre 2,23 milliards de dollars attendus

Les ventes nettes ont augmenté de 13,7 % pour atteindre 2,22 milliards de dollars, alimentées par la croissance des ventes des magasins comparables de 7,6 % et les ouvertures de nouveaux magasins. Les analystes interrogés par StreetAccount prévoyaient une augmentation des ventes des magasins comparables de 7,3 %.

Comme d’autres entreprises de restauration, Chipotle a augmenté les prix des menus car il paie plus pour les ingrédients. La société a déclaré que les consommateurs à faible revenu visitaient moins fréquemment, mais que la plupart de sa clientèle se situait dans une tranche de revenu plus élevée.

“Nous constatons que les transactions sont poussées dans cette fourchette négative et nous continuerons évidemment à garder un œil dessus à mesure que nous avançons”, a déclaré Niccol aux analystes lors de la conférence téléphonique de la société mardi.

Il a ajouté que les convives ne renonçaient pas à payer un supplément pour le guacamole ou à passer du steak au poulet.

Chipotle a augmenté ses prix pour la troisième fois en 15 mois en août, les faisant grimper de 13 % par rapport à la période de l’année précédente. Plus tôt en octobre, il a augmenté ses prix pour la quatrième fois dans environ 700 emplacements, ce qui représente plus d’un cinquième de son empreinte. Les dirigeants ont déclaré que le dernier cycle était dû à des poches d’inflation salariale sur certains marchés.

Pour la période terminée le 30 septembre, les ventes en restaurant ont grimpé de 22,1 %, signalant que les clients reviennent dans les établissements Chipotle pour commander leurs burritos et tacos.

Cette tendance a continué de nuire aux ventes numériques, qui ne représentaient que 37,2 % du chiffre d’affaires. Mais les bénéfices de Chipotle ont bénéficié de la réduction du nombre de commandes de livraison, pour lesquelles la société paie des commissions à des tiers.

La chaîne de burrito a déclaré un bénéfice net au troisième trimestre de 257,1 millions de dollars, ou 9,20 dollars par action, contre 204,4 millions de dollars, ou 7,18 dollars par action, un an plus tôt. La société a déclaré payer plus pour les produits laitiers, les tortillas, les avocats, les emballages et la main-d’œuvre.

En excluant 3,5 millions de dollars de coûts de séparation liés au départ d’un employé, à la restructuration de l’entreprise et à d’autres éléments, Chipotle a gagné 9,51 dollars par action.

Les actions de Chipotle ont augmenté d’environ 2 % sur le marché secondaire.

La société de restauration a ouvert 43 nouveaux emplacements au cours du trimestre. Tous sauf cinq comprenaient une “Chipotlane”, des voies de service au volant réservées au ramassage des commandes numériques.

Le conseil d’administration de Chipotle a approuvé 200 millions de dollars supplémentaires pour racheter ses actions au cours de la période.

Pour le quatrième trimestre, Chipotle prévoit une croissance des ventes des magasins comparables dans les chiffres moyens à élevés. D’ici la fin de 2022, il prévoit l’ouverture de 235 à 250 nouveaux restaurants. Pour 2023, l’entreprise prévoit de 255 à 285 nouvelles ouvertures de sites.