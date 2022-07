Chipotle Mexican Grill (CMG) Résultats du T2 2022

Chipotle Mexican Grill a annoncé mardi des ventes décevantes, car les hausses de prix ont contribué à augmenter les bénéfices, mais ont peut-être effrayé les clients fatigués de l’inflation.

La société a également déclaré qu’elle augmenterait à nouveau les prix en août, indiquant que les coûts continuent d’augmenter pour ses restaurants.

Les actions de Chipotle ont augmenté de plus de 8% dans les échanges prolongés.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 9,30 $ ajusté contre 9,04 $ attendu

Chiffre d’affaires : 2,21 milliards de dollars contre 2,24 milliards de dollars attendus

La chaîne de burrito a déclaré un bénéfice net au deuxième trimestre de 259,9 millions de dollars, ou 9,25 dollars par action, contre 188 millions de dollars, ou 6,60 dollars par action, un an plus tôt. L’entreprise a déclaré qu’elle faisait face à des coûts plus élevés pour des ingrédients clés comme les avocats, le bœuf et les produits laitiers, ce qui a compensé l’avantage des augmentations de prix.

Hors frais juridiques, frais de fermeture de restaurant et autres éléments, Chipotle a gagné 9,30 $ par action.

Ventes nettes a grimpé de 17 % pour atteindre 2,21 milliards de dollars. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 10,1 % au cours du trimestre, les consommateurs ayant recommencé à commander leurs burritos et tacos dans les restaurants Chipotle. Wall Street s’attendait à une croissance des ventes des magasins comparables de 10,9 %, selon les estimations de StreetAccount.

Seulement 39 % des transactions du trimestre provenaient de commandes numériques. Les commandes de livraison ont légèrement diminué, ce qui a aidé les marges de Chipotle. Alors que de nombreux clients apprécient la commodité de la livraison, des sociétés tierces comme Doordash facturent des frais de commission Chipotle sur chaque commande, ce qui pèse sur ses bénéfices.

En ce qui concerne le troisième trimestre, Chipotle prévoit une croissance des ventes des magasins comparables dans les chiffres moyens à élevés. Les prévisions incluent les augmentations de prix prévues pour le mois prochain.

Au cours du deuxième trimestre, le conseil d’administration de Chipotle a approuvé 300 millions de dollars supplémentaires pour racheter des actions de la société.

Lisez le rapport complet sur les revenus ici.