Une personne portant un masque et des gants de protection sort d’un restaurant Chipotle à San Francisco, Californie, le 19 avril 2021.

Mercredi, Chipotle Mexican Grill a dépassé les estimations de revenus, les ventes numériques de la société ayant dépassé pour la première fois les commandes en personne.

Le trimestre prochain, Chipotle affrontera le trimestre le plus faible de l’année dernière. Cela signifie que la croissance des ventes des magasins comparables devrait atteindre 30%.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête d’analystes réalisée par Refinitiv:

Bénéfice par action: 5,36 USD ajusté contre 4,89 USD attendu

Chiffre d’affaires: 1,74 milliard de dollars contre 1,74 milliard de dollars attendu

Chipotle a déclaré un bénéfice net pour le premier trimestre de 127,1 millions de dollars, ou 4,45 dollars par action, contre 76,4 millions de dollars, ou 2,70 dollars par action, un an plus tôt.

Hors frais de fermeture, frais de restructuration et autres éléments, la société a gagné 5,36 $ par action, dépassant les 4,89 $ par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Les ventes nettes ont augmenté de 23,4% à 1,74 milliard de dollars, répondant aux attentes. Les ventes des magasins comparables ont grimpé de 17,2% au cours du trimestre, alimentées par les nouveaux éléments de menu, les ventes numériques et les paiements de relance. Les commandes numériques ont plus que doublé au cours du trimestre et ont représenté 50,1% des ventes totales.