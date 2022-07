Chipotle ferme définitivement un magasin qui a demandé à se syndiquer

“Nous n’avons pas été en mesure de doter ce restaurant éloigné d’un personnel adéquat et continuons d’être en proie à des appels excessifs et au manque de disponibilité du personnel existant”, a déclaré Laurie Schalow, directrice des affaires générales chez Chipotlé ( GCM ) a déclaré mardi dans un communiqué, ajoutant qu’il était encore plus difficile de trouver des managers pour diriger le restaurant.

“En raison de ces problèmes de personnel permanents, il n’y a aucune probabilité de réouverture dans un avenir prévisible, nous avons donc pris la décision de fermer définitivement le restaurant”, a-t-elle déclaré.

Le restaurant était fermé au public depuis le 17 juin, a noté Schalow, et n’était ouvert que pour les formations du personnel. Les travailleurs sur place recevront une indemnité de départ, a-t-elle déclaré.

La fermeture a sonné l’alarme parmi les organisateurs syndicaux, qui ont accusé la chaîne d’essayer d’étouffer les travailleurs.