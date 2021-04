Pippa Stevens de CNBC.com vous présente les principaux titres de l’actualité économique du jour. Dans l’émission d’aujourd’hui, Kate Rogers décompose le blockbuster de Chipotle au premier trimestre et la croissance massive des ventes numériques. De plus, Eunice Yoon est sur le terrain à Shanghai pour tester la nouvelle monnaie numérique chinoise.

Dow clôture plus de 300 points de moins à la suite d’informations selon lesquelles Biden envisage une hausse de l’impôt sur les plus-values

Les actions américaines se sont inversées à la baisse de manière rapide jeudi après que le président Joe Biden devrait proposer des impôts sur les plus-values ​​beaucoup plus élevés pour les riches.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 321,41 points, soit 1%, à 33 815,90. À son plus bas de la journée, l’indice de référence de premier ordre a chuté de 420 points. Le S&P 500 a effacé les gains antérieurs et a clôturé en baisse de 0,9% à 4 134,98, tandis que le Nasdaq Composite a glissé de 0,9% à 13818,41.

Bloomberg News a rapporté jeudi après-midi que Biden prévoyait une hausse de l’impôt sur les plus-values ​​pouvant atteindre 43,4% pour les riches Américains. La proposition porterait le taux de gains en capital à 39,6% pour ceux qui gagnent 1 million de dollars ou plus, contre 20% actuellement, selon Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet. Reuters et le New York Times ont ensuite fait la une des journaux.