Chipotle et Target utilisent TikTok pour trouver des travailleurs sur un marché du travail restreint

TikTok, mieux connu pour ses vidéos rapides d’adolescents en synchronisation labiale et de jolies astuces pour animaux de compagnie, est désormais l’endroit idéal pour trouver des travailleurs de la génération Z. Chipotle, Target, WWE et Shopify font partie des entreprises qui font équipe avec TikTok Resumes, un programme pilote qui permet aux candidats à un poste de soumettre des CV vidéo sur la plate-forme sociale. L’offre de recrutement est un autre moyen pour les entreprises de se connecter avec des employés potentiels alors que la guerre des talents fait rage. Les restaurants, les bars et les chaînes de restauration rapide ont particulièrement du mal à embaucher du personnel pour remplacer ceux qui ont été licenciés au début de la pandémie. Bon nombre de ces travailleurs ne sont pas à l’aise de retourner dans la profession et sont toujours à l’écart, ou ont complètement quitté l’industrie. Marissa Andrada, directrice des ressources humaines de Chipotle, a déclaré que la chaîne de restaurants comptait déjà 1,6 million d’abonnés sur TikTok lorsqu’elle a envisagé l’idée de s’associer à la plate-forme sur des CV vidéo. « Nous avons une marque folle qui suit et c’est toujours génial de voir de quoi parlent les vidéos de fans », a déclaré Andrada. Puisque la majorité des employés des restaurants Chipotle sont de la génération Z et de la génération Y, « pourquoi ne pas se pencher sur leur énergie ? » dit Andrada. « TikTok Resumes est un moyen de s’engager avec eux d’une manière qu’ils aiment déjà se connecter avec nous. » Avec l’augmentation du contenu lié à la carrière et à l’emploi sur les plateformes de médias sociaux, Andrada a déclaré que laisser les gens montrer leur créativité est un moyen efficace pour l’entreprise de trouver le bon talent. « Vous voyez leur enthousiasme et leur passion pour notre nourriture et vous avez une idée de ce que serait cette personne en tant que membre de l’équipe, ce qui est différent de la simple acceptation d’un CV ou d’une candidature », a-t-elle déclaré.

Les employés du restaurant Chipotle remplissent les commandes des clients à Miami, en Floride. Getty Images

Les restaurants, les bars et les chaînes de restauration rapide font tout leur possible pour attirer les travailleurs dans leurs établissements maintenant que les gens se sentent plus à l’aise pour sortir et manger à l’intérieur. Denny’s vient de terminer ce qu’il a appelé « America’s Diner Hiring Tour », un effort pour embaucher 20 000 employés de niveau restaurant dans ses restaurants appartenant à l’entreprise et franchisés à travers le pays. Un camion de restauration de 53 pieds a parcouru la route historique 66 pendant une semaine, faisant plusieurs arrêts pour aider les travailleurs potentiels à remplir des demandes et à obtenir un petit-déjeuner de crêpes gratuit pour le faire. Le PDG John Miller a déclaré à CNBC plus tôt ce mois-ci que trouver suffisamment de travailleurs a été l’un des plus grands défis alors que le pays sort de la fermeture de la pandémie.

Vous voyez leur enthousiasme et leur passion pour notre nourriture et vous avez une idée de la façon dont cette personne serait en tant que membre de l’équipe. Marissa Andrada, responsable des ressources humaines, Chipotle

Les chiffres soulignent son propos. Même si les restaurants et les bars ont créé plus d’un demi-million d’emplois de mars à juin, selon le département du Travail, le taux de chômage de l’industrie est toujours élevé, atteignant 10% en juin. Même l’augmentation des salaires n’est pas toujours la réponse. La Fédération Nationale de l’Entreprise Indépendante Rapport sur l’emploi de juin montre que 46% des propriétaires de petites entreprises signalent des offres d’emploi qu’ils n’ont pas pu combler même en augmentant leur rémunération.

Entrevues d’un océan à l’autre