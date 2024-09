Chipotle et Cheesecake Factory font partie des restaurants ayant échoué à l’inspection de Miami à Palm Beach

Deux chaînes nationales populaires, des eaux usées sur le sol d’une cuisine et les cafards et mouches habituels constituent certains des problèmes marquants de la liste des malades et des personnes fermées de cette semaine.

Alors, voyons quels restaurants de Miami-Dade, Broward et Palm Beach ont été fermés après avoir échoué à l’inspection de l’État.

Nous vous rappelons une fois de plus que nous ne choisissons pas les lieux à inspecter et que nous ne procédons pas à l’inspection. Cette tâche est confiée au Département de la réglementation commerciale et professionnelle de Floride. Plaintes concernant les restaurants devrait être adressée à cette agence.

Par ordre alphabétique :

Boca BagelWorks, 8177 Glades Rd., non constituée en société, comté de Palm Beach : Inspection des plaintes, 10 violations au total, quatre violations hautement prioritaires.

Les oignons cuits ont dormi toute la nuit dans la chambre froide sans aucune couverture.

Un cafard a marché sur une étagère de cuisine, deux autres sur le sol. L’un d’eux n’a pas survécu après que le gérant l’a tué. Vingt autres cafards ont rampé à l’intérieur d’une glacière à la recherche de nourriture qui n’était pas là.

Dans le walk-in, les aliments conservés pendant la nuit n’étaient toujours pas refroidis à moins de 41 degrés. Stop Sales a donc fait pleuvoir sur le fromage jaune, le fromage suisse, les oignons cuits, les hot-dogs et le beurre.

« Le manche de la pelle à glace était en contact avec du sucre. »

Lorsque l’inspecteur est revenu pour la première inspection de rappel, des cafards, un vivant et un mort, se trouvaient près du bac de stockage des aliments de la machine à bagels. Deux cafards vivants se trouvaient autour de la table de préparation. Deux autres cafards ailleurs ont achevé de ruiner cette nouvelle inspection.

Une réinspection plus tard vendredi a permis au bus de bagels de rouler à nouveau sur la ligne lucrative du samedi matin.

La Cheesecake Factory, W. 5530 Glades Rd., Boca Raton : Inspection de routine, 15 violations au total, sept violations hautement prioritaires.

Oh, les dieux de l’entreprise Cheesecake Factory à Agoura Hills, en Californie, n’auraient pas pu être contents de leurs Boca Boys et Girls pas si fabuleux après cette inspection.

« Fruits/légumes crus non lavés avant préparation. »

« Dans l’entrepôt où se trouvait le pain, environ huit cafards vivants rampaient sur les contenants propres et sur le mur. » Un cafard a été tué par la main (ou le pied) du gérant du restaurant.

Deux boîtes cabossées de crème de guimauve ont attiré deux Stop Sales.

Sur la chaîne de cuisson, « un employé a manipulé un chiffon sale, puis a retiré ses gants, s’est lavé les mains pendant environ trois secondes, puis a enfilé un gant propre et a servi la nourriture pour une commande. » Trois secondes ne représentent pas 10 à 15 secondes, comme le stipule la règle.

Des seaux de désinfectant ont bloqué l’évier de lavage des mains du poste à salade.

« Du papier ou du papier essuie-tout non alimentaire utilisé comme doublure pour les contenants alimentaires. » De quelle manière ? « Des fraises prêtes à manger sur du papier essuie-tout dans la glacière à portée de main à l’avant où sont exposés les cheesecakes. »

En parlant de glacières, le maïs cuit, la mozzarella et la salsa ont atteint une température de 47 à 60 degrés après cinq heures. Arrêtez les ventes sur toutes ces glacières parce qu’elles ne sont pas à 41 degrés ou moins.

« L’équipement et les ustensiles ne sont pas correctement séchés à l’air… on a observé des nids humides sur le séchoir à air devant la glacière. »

La solution désinfectante pour chiffons « dépasse la concentration maximale autorisée », une façon polie de dire qu’elle n’était que de ce côté de la pâte – elle mesurait 1 130 parties par million et devait être diluée à 700 parties par million.

L’usine a rouvert ses portes après avoir passé l’inspection le lendemain.

Chipotle, 18299 NW 27th Ave., Miami Gardens : Inspection de routine, sept violations au total, deux violations hautement prioritaires.

Il y avait de l’eau stagnante sur le sol des toilettes des femmes.

« Plusieurs casseroles sur une étagère dans la zone de lavage de l’entrepôt étaient des nids humides. »

Deux boîtes ouvertes de film alimentaire dans la zone de préparation contenaient « de vieux débris de nourriture/résidus de terre ». Au moins, ils utilisaient du film alimentaire, contrairement à d’autres restaurants (je te regarde, Boca BagelWorks) sur cette liste.

« Nettoyer les ustensiles ou l’équipement rangés dans un tiroir ou une étagère sale », comme dans « nettoyer les casseroles et les couvercles sur des étagères avec de petits insectes volants ».

En parlant de mouches, l’inspecteur en a compté ou estimé plus de 25 sur des étagères avec des casseroles propres, plus de 15 sur une étagère et des couvercles propres près du lave-vaisselle, quatre sur une étagère avec des contenants de miel, de vinaigre et de sucre, quatre autres près d’une table de préparation de la cuisine avant et trois autres ailleurs.

Après la réinspection du lendemain, Chipotle était de retour et proposait « bol, burrito ou salade ».

Eddie Hills, 134 N. Federal Hwy., Hallandale Beach : Inspection des plaintes, neuf violations au total, dont deux violations hautement prioritaires.

Les bouches d’aération du plafond de la cuisine « souillées par des débris alimentaires accumulés, de la graisse, de la poussière ou des substances ressemblant à de la moisissure » se trouvaient au-dessus du problème du sol uniquement au sens physique.

« Des eaux usées remontaient par les drains de sol dans toute la cuisine. L’opérateur n’a pas pu isoler le problème. Les employés marchaient sur les eaux grises. Tout le sol de la cuisine était recouvert d’eaux usées stagnantes. »

Quel que soit le problème, il a été correctement Roto-Rooter-ed et les Hills étaient en vie après la réinspection du lendemain.

Petite Venise, 911-913 N. Broadwalk, Hollywood : Inspection des plaintes, 16 violations au total, sept violations hautement prioritaires.

Vous pouvez simplement faire la vaisselle à la maison. Les restaurants doivent désinfecter leur vaisselle et leurs ustensiles de cuisine. Mais à Little Venice, le lave-vaisselle ne distribue aucun désinfectant et le lave-vaisselle « est le seul moyen de désinfecter la vaisselle. Il n’y a pas d’évier à trois compartiments à disposition à l’intérieur de l’établissement ».

De plus, « aucun kit de test chimique n’a été fourni » pour aucun des endroits où le désinfectant serait utilisé dans le restaurant, comme le lave-vaisselle, l’évier à trois compartiments qui n’existe pas ou la solution de nettoyage pour chiffon.

Quatre mouches ont bourdonné autour du lave-vaisselle et de la zone de cuisson, mais « aucun insecte volant vivant n’a atterri sur les surfaces en contact avec les aliments. L’opérateur a tué les mouches pendant l’inspection. Aucune mouche n’a été observée à la fin de l’inspection. »

« L’eau s’écoule dans un seau depuis le climatiseur à l’entrée de la cuisine. »

La sauce à la viande au poste de pizza, toujours à une température malsaine de 46 degrés après avoir refroidi pendant au moins six heures, a été frappée d’un arrêt de vente.

« Sac de courses utilisé pour stocker la viande crue dans la cuisine. » Ce n’est pas un sac de qualité alimentaire.

La Petite Venise a passé la réinspection le lendemain.

Miami Kabab, 10422 W. Atlantic Blvd., Coral Springs : Inspection de routine, une violation totale, une violation hautement prioritaire.

Oui, c’est « Kabab » et, oui, cet endroit a été fermé uniquement à cause du contenu de cafards en direct.

Il y en avait six dans la cuisine, dont un sur une glacière à deux portes. Trois autres rampaient sur des cartons à côté de l’égouttoir à vaisselle à trois compartiments de l’évier.

Le lendemain, tout allait bien, du moins d’après ce que l’inspecteur a pu constater.

Toasted Bagelry & Deli, 3693 SW 22nd Ter., Miami : Inspection de routine, 16 violations au total, dont deux violations hautement prioritaires.

Plus tôt cette semaine, nous vous avons parlé des problèmes de mouches et de saleté — « Tous les contenants de stockage de nourriture souillés par des débris de nourriture », « le sol de la cuisine et de la boulangerie est souillé » — dans ce restaurant de bagels pour le petit-déjeuner et le déjeuner, en face de Coral Gables, sur la 37e avenue sud-ouest.

Le lendemain du jour où Toasted a été victime de problèmes d’inspection, il a réussi une nouvelle inspection.