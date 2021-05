Chipotle augmentera les salaires et lancera des primes de référence dans un marché du travail tendu

Les clients commandent dans un restaurant Chipotle au King of Prussia Mall à King of Prussia, Pennsylvanie.

Alors que le marché du travail se réchauffe, Chipotle Mexican Grill a annoncé lundi qu’il augmentait le salaire des travailleurs de la restauration, atteignant en moyenne 15 $ de l’heure à la fin du mois de juin.

L’entreprise a également introduit des primes de recommandation d’employés de 200 $ pour les membres d’équipage et de 750 $ pour les apprentis ou les directeurs généraux, alors qu’elle cherche à recruter 20000 nouveaux travailleurs à travers le pays pour soutenir sa haute saison et l’ouverture de nouveaux restaurants.

La hausse de salaire pour les travailleurs de la restauration nouveaux et existants, à la fois horaires et salariés, se déroulera au cours des prochaines semaines, le salaire horaire de l’équipage commençant entre 11 $ et 18 $ l’heure. Il y a aussi des opportunités pour accéder à un poste de restaurateur, qui est le plus haut directeur général, avec une rémunération moyenne de 100 000 $ par an, a déclaré Chipotle, en aussi peu que 3 ans et demi.

Dans une interview accordée à CNBC, le PDG de Chipotle, Brian Niccol, a déclaré que le marché du travail actuel était parmi les plus difficiles qu’il ait vu dans sa carrière dans l’industrie de la restauration. Dans cet environnement, l’entreprise espère véhiculer les opportunités de croissance qui existent au sein de la marque.

«Nous partageons avec les gens que ce n’est pas seulement un travail en ce moment, mais c’est en fait un travail qui peut mener à une carrière significative», a déclaré Niccol, alors que les travailleurs font la fine bouche avec les options d’emploi et réévaluent le travail après la pandémie.

«Je suis heureux que nous soyons une entreprise qui a la croissance, et franchement la force, d’augmenter les salaires et de commencer à parler davantage de la façon dont le travail mène à votre croissance future avec notre entreprise», a-t-il déclaré.

Les commentaires des responsables du recrutement ont souligné une myriade de raisons pour lesquelles il est difficile de trouver des travailleurs au-delà de l’argent de relance, y compris l’incertitude entourant les plans scolaires, la garde d’enfants et plus encore, a-t-il déclaré, ajoutant que l’entreprise est convaincue qu’elle sera en mesure de recruter les travailleurs nécessaires pour soutenir croissance.

Chipotle fait preuve de créativité dans ses initiatives de recrutement. Il organise jeudi un salon de l’emploi virtuel sur Discord, la plate-forme sociale, qui comprendra des sessions avec les employés actuels. Les autres avantages de Chipotle comprennent les soins de santé mentale et les plans 401 (k) et les diplômes sans dette pour les travailleurs après 120 jours dans des universités accréditées à but non lucratif en partenariat avec Guild Education.

« Nous nous mettons au défi d’être sur les plates-formes et dans les endroits où se trouvent nos clients – ainsi que les jeunes qui, je pense, seraient vraiment intéressés par l’opportunité de travailler chez Chipotle », a déclaré Niccol.