Chipotle augmente ses prix pour couvrir le coût de l’augmentation des salaires

Chipotle Mexican Grill a augmenté les prix des menus d’environ 4 % pour couvrir le coût de l’augmentation des salaires de ses employés.

Dans l’ensemble de l’industrie de la restauration, des chaînes telles que Chipotle, Starbucks et McDonald’s ont augmenté le salaire horaire des employés des établissements appartenant à l’entreprise dans le but d’attirer de nouveaux employés et de conserver leurs employés actuels. La demande des consommateurs est revenue en force pour les repas au restaurant, mais la main-d’œuvre a été plus lente à revenir, poussant les restaurants à adoucir l’accord. En mai, les industries des loisirs et de l’hôtellerie ont créé 292 000 emplois, mais l’emploi dans ces domaines est toujours en baisse de 2,5 millions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, selon le ministère du Travail.

En mai, Chipotle a annoncé qu’il augmenterait le salaire horaire de ses employés de restaurant pour atteindre une moyenne de 15 $ l’heure d’ici la fin juin. Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré lors de la conférence Baird Global Consumer, Technology & Services qu’ils répercuteraient le prix de l’augmentation des salaires aux consommateurs.

« Cela semble être la bonne chose, au bon moment, et il semble que l’industrie va maintenant devoir faire quelque chose de similaire ou rattraper son retard », a déclaré le directeur financier Jack Hartung lors de la conférence virtuelle. « Sinon, vous perdrez simplement le gain de personnel. »

Le PDG Brian Niccol a déclaré que la société préférait ne pas augmenter ses prix mais que cette décision avait du sens dans ce scénario.

Le moment des hausses de prix coïncide avec la hausse des coûts des ingrédients dans l’industrie de la restauration alors que les fournisseurs sont aux prises avec le retour de la demande. Pour l’instant, Chipotle ne prévoit pas de nouvelles augmentations de prix.

« Les coûts des ingrédients, on en parle. Nous verrons où cela mène », a déclaré Hartung.

Les actions de Chipotle s’échangeaient en hausse de 1,3% mardi. L’action a chuté de plus de 3% cette année, ce qui lui donne une valeur marchande de 37,72 milliards de dollars.