Chipotle annonce des investissements dans des startups axées sur l’automatisation des cuisines et des alternatives végétales

Chipotle a déclaré jeudi qu’il investit dans deux entreprises qui ont le potentiel d’accélérer sa croissance – une qui automatise les opérations de cuisine et une autre qui fabrique des versions à base de plantes de poulet et de steak aux champignons.

La société basée à Newport Beach, en Californie, a déclaré que Cultivate Next, son fonds de capital-risque de 50 millions de dollars, investira dans Hyphen et Meati Foods.

Hyphen utilise la robotique pour automatiser le portionnement des bols et des assiettes sans avoir besoin de personnel, a déclaré Chipotle dans un communiqué. Hyphen affirme que sa technologie peut préparer plus de 350 repas par heure.

L’investissement intervient dans un contexte de pénurie de personnel à l’échelle nationale et n’est pas la première incursion de Chipotle dans l’investissement dans l’automatisation. L’année dernière, la société a investi dans Nuro, une société de livraison automatisée, avant de créer son fonds Cultivate Next. Et son année, l’entreprise a piloté Chippy, une machine autonome qui cuit et assaisonne les chips Chipotle.

Meati Foods, qui a reçu l’autre investissement de Cultivate Next, utilise la racine de champignon pour créer des alternatives végétales au poulet et au steak. Avec l’aide du fonds de capital-risque de Chipotle, la société a déclaré avoir obtenu 150 millions de dollars lors de son dernier cycle de financement.

Chipotle a déclaré dans son communiqué que les options à base de plantes ont été une priorité pour son menu ces dernières années.

La société n’a pas précisé combien elle investit dans Hyphen ou Meati. Un représentant de Chipotle n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.