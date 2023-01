CHIP IN Batavia’s Prom Dress Giveaway revient le 18 mars – Shaw Local

CHIP IN Batavia et la bibliothèque publique de Batavia parrainent le 9e événement annuel de remise de robe de bal de 9 h à 16 h le samedi 18 mars. L’événement est ouvert aux élèves de tous les districts scolaires locaux.

Des centaines de robes seront exposées, ainsi que des vestiaires privés et une gamme d’accessoires parmi lesquels choisir. L’objectif de l’événement est de faire en sorte que tous les étudiants puissent profiter du bal et ne soient pas exclus en raison de dépenses, selon un communiqué de presse.

La bibliothèque accueillera la collecte et l’événement de distribution de robes de bal CHIP IN Batavia. Des robes propres en bon à excellent état, ainsi que des chaussures, des sacs à main et des accessoires, peuvent être déposés à la caisse de la bibliothèque entre le mercredi 1er février et le vendredi 17 mars au 10 S. Batavia Ave. Les dons peuvent également inclure des enveloppements , articles de cheveux et nouveau maquillage.

Les dons monétaires sont appréciés et seront utilisés pour aider à payer la location de smokings et les billets de bal pour les étudiants de Batavia, indique le communiqué.

La bibliothèque est ouverte de 9 h à 21 h du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h le vendredi et le samedi et de midi à 17 h le dimanche.

Des supports seront disponibles. Des lettres de don fiscal seront disponibles et les donateurs sont encouragés à demander au dépôt. Contactez la bibliothèque au 630-879-1393 pour plus d’informations.

Toutes les robes du cadeau sont gratuites pour tous les élèves de tous les districts scolaires, quels que soient leurs besoins.

En 2022, CHIP IN a fourni plus de 300 robes à des étudiants des Tri-Cities et d’aussi loin que Chicago, indique le communiqué.