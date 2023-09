Chip Dox, décorateur et directeur artistique lauréat d’un Emmy Award pour « General Hospital » et « Days of Our Lives », est décédé. Il avait 80 ans.

Dox est décédé plus tôt ce mois-ci, a confirmé sa famille dans une nécrologie partagée avec Fox News Digital.

« Malheureusement, Chip est décédé le 15 août, mais son incroyable héritage perdure dans le cœur de sa famille et de ses amis, des collègues avec lesquels il a travaillé et des productions qu’il a donné vie », peut-on lire dans la nécrologie.

Dox a travaillé à la télévision de jour en tant que chef décorateur pendant plus de 27 ans. Il a passé 17 ans dans l’émission « Days of Our Lives » de NBC, où il a été nominé et a remporté son premier Emmy pour la meilleure réalisation en 1997.

Il a rencontré sa future épouse, la productrice de « Days of Our Lives » Jeanne Haney, alors qu’il travaillait sur la série. Le couple a travaillé ensemble pendant 10 ans avant de se marier et a récemment célébré 29 ans de mariage.

Après que Dox ait travaillé sur « Days of Our Lives », il a rejoint ABC, où il a travaillé sur « Port Charles », le feuilleton nocturne « Nightshift » et « General Hospital ». Dox a récolté un autre Emmy avant de prendre sa retraite en 2015.

En plus d’être concepteur de production pour des feuilletons populaires, Dox a conçu des spectacles en tournée pour des artistes tels qu’Elton John, The Beach Boys, Chicago, Earth, Wind & Fire et Jackson Browne.

Dox a travaillé avec Tracey Ulman sur sa sitcom « Tracey Takes On », ainsi que sur la série comique Lifetime « Oh Baby ». Il a également passé du temps chez Telemundo, travaillant sur les sitcoms « Viva Vegas » et « Los Beltran ».

Bien qu’il ait reçu une lettre de refus d’un directeur de studio en 1970, alors qu’il commençait à poursuivre sa carrière dans l’industrie du divertissement, Dox était déterminé à quitter l’Ouest et à travailler à Hollywood.

Après avoir travaillé dans le show business, Dox a encadré des directeurs artistiques émergents et s’est porté volontaire lors d’événements caritatifs et d’organisations à Broadway pour aider les sans-abri.

Dox est né en mars 1943 et a fréquenté le Carnegie Institute of Technology, maintenant connu sous le nom de Carnegie Mellon University, et a acquis de l’expérience dans le théâtre local. Il a servi deux ans dans l’armée et est retourné à son alma mater pour devenir enseignant.

Dox laisse dans le deuil ses filles Morgan Dox, Katie Segal, Hayley Dox-DaCosta et sa belle-fille Megan Younger et leurs familles, ses petites-filles Rae Kim, Kiddo Dox-DaCosta et ses petits-fils Henry et Charlie Segal.